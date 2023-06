गोपनीय दस्तावेज प्रकरण: आपराधिक मामलों से ट्रंप की लोकप्रियता गिरी, कैसे बनेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति?

सर्वे में सामने आया कि कुछ रिपब्लिकन मानते हैं कि ट्रंप के विरुद्ध कानूनी मामला रुकने वाला नहीं हैं। ट्रंप पर राष्ट्रपति पद से हटने के बाद गोपनीय दस्तावेज अपने घर ले जाने का आरोप है। इसके अलावा पोर्न स्टार को चुनाव प्रचार के दौरान उनके अवैध संबंधों को लेकर मुंह बंद करने के लिए गुप्त रूप से पैसे देने के आरोप में आपराधिक मामला चल रहा है।

गोपनीय दस्तावेज प्रकरण: आपराधिक मामलों से ट्रंप की लोकप्रियता गिरी

न्यूयार्क, एपी। अमेरिका में 2024 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में कमी आई है। एक सर्वे में पाया गया है कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को लेकर रिपब्लिकन पार्टी के बीच उनकी लोकप्रियता आठ प्रतिशत गिरी है। इसे पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ गोपनीय दस्तावेज प्रकरण व आपराधिक मामला चलने से जोड़कर देखा जा रहा है। ट्रंप के समर्थन में 60 प्रतिशत रिपब्लिकन एपी-एनओआरसी सेंटर फार पब्लिक अफेयर्स रिसर्च द्वारा 22 से 26 जून के बीच किए गए सर्वे में 60 प्रतिशत रिपब्लिकन ट्रंप के समर्थन में थे, जबकि अप्रैल में यह आंकड़ा 68 प्रतिशत था। 38 प्रतिशत रिपब्लिकन ने कहा कि वे ट्रंप की उम्मीदवारी के पक्ष में नहीं हैं, जबकि अप्रैल में यह आंकड़ा 30 प्रतिशत ही था। सर्वे में सामने आया कि कुछ रिपब्लिकन मानते हैं कि ट्रंप के विरुद्ध कानूनी मामला रुकने वाला नहीं हैं। ट्रंप पर क्या आरोप हैं? ट्रंप पर राष्ट्रपति पद से हटने के बाद गोपनीय दस्तावेज अपने घर ले जाने का आरोप है। इसके अलावा, पोर्न स्टार को चुनाव प्रचार के दौरान उनके अवैध संबंधों को लेकर मुंह बंद करने के लिए गुप्त रूप से पैसे देने के आरोप में आपराधिक मामला चल रहा है। वहीं, अगर सभी अमेरिकियों की बात करें तो नापसंद करने वाले 63 व पसंद करने वालों का आंकड़ा 33 प्रतिशत है।

Edited By: Achyut Kumar