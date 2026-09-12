एपी, वाशिंगटन। अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए ने 11 सितंबर के आतंकी हमलों की 25वीं बरसी पर राष्ट्रपति को दी जाने वाली ब्रीफिंग के कई दर्जन दस्तावेज सार्वजनिक कर दिए।

इनमें उन खुफिया जानकारियों का ब्योरा है जो सरकारी अधिकारियों ने ओसामा बिन लादेन और अलकायदा के बारे में उन विमान अपहरण की घटनाओं से पहले जुटाई थीं।

ये दस्तावेज दिखाते हैं कि कैसे सुरक्षा विश्लेषकों ने बिन लादेन की गतिविधियों व उसके सपोर्ट सिस्टम पर नज़र रखी थी। साथ ही अमेरिकी ठिकानों पर संभावित खतरों को लेकर चिंताएं भी जताई थीं।

इसे असाधारण पारदर्शिता का काम बताते हुए सीआईए निदेशक जान रैटक्लिफ ने कहा कि ये दस्तावेज एजेंसी द्वारा सार्वजनिक किए गए राष्ट्रपति के लिए तैयार रोजाना की ब्रीफिंग का अब तक का सबसे बड़ा सेट हैं। इनमें फरवरी, 1998 से 12 सितंबर, 2001 के दस्तावेज शामिल हैं।