UN में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी को रोक सकता है चीन, पूर्व अमेरिकी NSA बोल्टन ने जताया अंदेशा

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जान बोल्टन ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट की दावेदारी का समर्थन करने के मामले में चीन अपना रुख बदलने को तैयार नहीं है। उन्होंने संकेत दिया कि चीन भारत की दावेदारी को रोक सकता है।

बोल्टन ने कहा कि 15 सदस्यों वाली परिषद के ढांचे को बदलने की कोशिशें दशकों से चल रही हैं, लेकिन इनका कोई नतीजा नहीं निकला है और इसमें सुधार की बहुत कम उम्मीद है। उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि चीन इस मुद्दे पर अपना रुख बदलेगा। मुझे लगता है कि उन्हें पांच स्थायी सदस्य होना पसंद है, और वे असल में एकमात्र एशियाई देश है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बदलाव होगा।"