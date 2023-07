Baltimore Mass Shooting अमेरिका में एक बार फिर शूटिंग की घटना सामने आई है। मरने वालों में 18 साल की एक महिला और 20 साल का एक पुरुष शामिल है। घायलों में 9 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने आसपास के लोगों से किसी भी जानकारी या वीडियो सबूत के तौर पर पेश करने का आग्रह किया है।

स्वतंत्रता दिवस से पहले दहला अमेरिका, पार्टी के दौरान हमलावर ने की सामूहिक गोलीबारी, 2 की मौत

Your browser does not support the audio element.

बाल्टीमोर, एजेंसी। Baltimore Mass Shooting: अमेरिका में एक बार फिर शूटिंग की घटना सामने आई है। बाल्टीमोर में 2 जुलाई की सुबह एक पार्टी के बाद सामूहिक गोलीबारी हुई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और 28 अन्य घायल हो गए। घायलों में 14 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, मरने वालों में 18 साल की एक महिला और 20 साल का एक पुरुष शामिल है। घायलों में 9 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। पार्टी में थे 14 बच्चे शामिल बाल्टीमोर पुलिस विभाग के कार्यवाहक आयुक्त रिचर्ड वर्ली ने कहा कि घायलों में 18 वर्ष से कम उम्र के लगभग 14 बच्चे भी थे और अभी भी पीड़ितों की उम्र की पुष्टि करने की कोशिश कर रहे है। वर्ली ने कहा कि पुलिस अभी भी कई संदिग्धों की तलाश कर रही है। पुलिस ने आसपास के लोगों से किसी भी जानकारी या वीडियो सबूत के तौर पर पेश करने का आग्रह किया है। वर्ली ने कहा कि हम निश्चित रूप से जानते हैं कि इस घटना में एक से अधिक आरोपी शामिल हैं। हम नहीं जानते कि कितने संदिग्ध हैं। 4 जुलाई को अमेरिका का 'स्वतंत्रता दिवस बता दें, चार जुलाई को अमेरिका में 'स्वतंत्रता दिवस' मनाया जाता है। इस अवसर पर कई सभाओं का आयोजन होता है और साथ ही परेड, बारबेक्यू और आतिशबाजी के लिए इकट्ठा होते हैं। ऐसे समय पर बाल्टीमोर शहर में गोलीबारी की घटना ने सबको हिला कर रख दिया है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि गोलीबारी आधी रात को बाल्टीमोर के ब्रुकलिन होम्स इलाके में 'ब्रुकलिन डे' ब्लॉक पार्टी में हुई। इस पार्टी में सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। एक गवाह ने टीवी स्टेशन फॉक्स 45 को बताया कि उन्होंने 20 से 30 गोलियां चलने की आवाज सुनी थी।

Edited By: Nidhi Avinash