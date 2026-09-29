एंथ्रोपिक ने लॉन्च किया नया AI मॉडल 'क्लाड सोनेट 5.5', कम लागत में मिलेगी तेज स्पीड

डिजिटल डेस्क, न्यूयॉर्क। अमेरिकी एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने अपने प्रस्तावित आइपीओ से पहले नया एआई मॉडल क्लाड सोनेट 5.5 लॉन्च किया है। कंपनी के मुताबिक, यह क्लाड 5.5 परिवार का दूसरा मॉडल है। बड़ी मात्रा में डाटा पर काम कराने के लिए इसकी शुरुआती लागत दो डॉलर और एआई से सामग्री या जवाब तैयार कराने के लिए 10 डालर प्रति 10 लाख टोकन है।

कंपनी का दावा है कि नया मॉडल समान काम पूरा करने के लिए कम टोकन का इस्तेमाल करेगा और ज्यादा तेज होगा। यह पिछले सप्ताह लांच किए गए क्लाड ओपस 5.5 की तुलना में कम लागत वाला विकल्प है। ओपस 5.5 की कीमत चार डॉलर प्रति 10 लाख इनपुट और 20 डॉलर प्रति 10 लाख आउटपुट टोकन रखी गई थी।

एंथ्रोपिक के ग्राहकों में सेल्सफोर्स, डाटाब्रिक्स, गोल्डमैन सैक्स और नोवो नॉर्डिस्क जैसी कंपनियां शामिल हैं, जो कंपनी के कारोबार का करीब 80 प्रतिशत हिस्सा कवर करती हैं। एन्थ्रोपिक ने कहा कि यह मॉडल रोजमर्रा के कामों, जैसे कोडिंग, डाक्यूमेंट बनाने और स्प्रेडशीट पर काम करने के लिए उपयुक्त है।