PM Modi US Visit: अमेरिका से वापस आ रहीं देश की प्राचीन धरोहरें; भारतीय कलाओं को लेकर ये बोले अमेरिकी राजदूत

न्यूयॉर्क, पीटीआई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अमेरिका राजकीय यात्रा से लौटने के कुछ दिन बाद अमेरिकी अधिकारियों द्वारा पुरावशेष भारत वापस भेजे जा रहे हैं।

पुरावशेषों की संख्या 105 हैं जो दूसरी-तीसरी शताब्दी ईस्वी से लेकर 18वीं व19वीं शताब्दी ईस्वी तक के हैं।

अमेरिका में भारतीय राजदूत तरणजीत सिंह संधू, महावाणिज्यदूत रणधीर जयसवाल और मैनहट्टन जिला अटार्नी कार्यालय के अधिकारियों की उपस्थिति में न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास में आयोजित समारोह में अमेरिका ने कुछ मूल्यवान भारतीय पुरावशेष सोमवार को सौंपे।

संधू ने कहा कि खोई विरासत जब घर लौटती है तो उसका भावुकता से स्वागत किया जाता है। पुरावशेषों को जल्द ही भारत लाया जाएगा। इन 105 कलाकृतियों में 47 पूर्वी भारत से, 27 दक्षिणी भारत से, 22 मध्य भारत से तथा 6 उत्तरी भारत से और 3 पश्चिमी भारत से हैं।

दूसरी-तीसरी शताब्दी ईस्वी से लेकर 18वीं-19वीं शताब्दी ईस्वी तक की अवधि की कलाकृतियां टेराकोटा, पत्थर, धातु और लकड़ी से बनी हैं। इनमें से लगभग 50 कलाकृतियां धार्मिक विषयों (हिंदू धर्म, जैन धर्म और इस्लाम) से संबंधित हैं और शेष सांस्कृतिक महत्व की हैं।

गत माह अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सांस्कृतिक संपत्ति लौटाने में मदद करने पर राष्ट्रपति जो बाइडेन को धन्यवाद दिया था।

जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के अनुयायी के रूप में आज न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास में अमेरिका की ओर से सौंपे गए 105 तस्करी वाले पुरावशेषों के लिए एक प्रत्यावर्तन समारोह आयोजित किया गया।

A repatriation ceremony for 105 trafficked antiquities handed over by the US side was held at the Indian Consulate in New York today as a follow-up to the historic State visit of Prime Minister Narendra Modi, to the United States in June.

न्यूयॉर्क में भारत के अमेरिकी राजूदत एरिक गार्सेटी ने इस संदर्भ में कहा कि हम भारत की आवश्यक कलाओं को वापस लाने के लिए अमेरिकी सरकार में एक दूतावास के रूप में काम कर रहे हैं। ये पुरावशेष अक्सर भारत से आते हैं। ये चोरी होकर आते हैं और अवैध रूप से बेचे जाते हैं।

US Ambassador to India Eric Garcetti, says "We've been working as an embassy in the US govt on returning the art that needs to be in India. This has often come from India sometimes it's been stolen and illegally sold.