    अमेरिका के ओक्लाहोमा में अमोनिया गैस रिसाव, 36 लोग अस्पताल में भर्ती

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 10:00 PM (IST)

    ओक्लाहोमा, अमेरिका में एक होटल पार्किंग में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ, जिससे 36 लोग अस्पताल में भर्ती हुए। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित निकाला गया, नर्सिंग होम खाली कराए गए और स्कूल बंद कर दिए गए। अमोनिया रिसाव के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई। वायु गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है और गैस रिसाव अब नियंत्रण में है।

    अमेरिका के ओक्लाहोमा में अमोनिया गैस रिसाव (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के ओक्लाहोमा में एक होटल पार्किंग में खड़े टैंकर से अमोनिया गैस के रिसाव का मामला सामने आया है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि सैकड़ों लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया है। यह गैस रिसाव बुधवार रात 10 बजे के आसपास हुई।

    अधिकारियों ने बताया कि आसपास के इलाके में लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने के बाद 36 लोगों को अस्पताल ले जाया गया। कई नर्सिंग होम खाली करा लिए गए और स्कूल दिन भर के लिए बंद कर दिए गए। सुरक्षित आश्रय स्थलों पर गुरुवार को 600 के करीब लोगों को रखा गया था।

    निकल रही है गैस

    वायु गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है और टैंकर से अब गैस नहीं निकल रही है। अमोनिया का उपयोग मक्का और गेहूं के पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने के लिए उर्वरक के रूप में किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति गैस या तरल रूप में छू ले तो वह जल सकता है। पिछले हफ्ते, मिसिसिपी के याजू सिटी में एक संयंत्र में विस्फोट के कारण हुए अमोनिया रिसाव के कारण आसपास के निवासियों को घर खाली करना पड़ा था।

