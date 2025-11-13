अमेरिका के ओक्लाहोमा में अमोनिया गैस रिसाव, 36 लोग अस्पताल में भर्ती

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के ओक्लाहोमा में एक होटल पार्किंग में खड़े टैंकर से अमोनिया गैस के रिसाव का मामला सामने आया है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि सैकड़ों लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया है। यह गैस रिसाव बुधवार रात 10 बजे के आसपास हुई।

अधिकारियों ने बताया कि आसपास के इलाके में लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने के बाद 36 लोगों को अस्पताल ले जाया गया। कई नर्सिंग होम खाली करा लिए गए और स्कूल दिन भर के लिए बंद कर दिए गए। सुरक्षित आश्रय स्थलों पर गुरुवार को 600 के करीब लोगों को रखा गया था।