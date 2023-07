अब वॉशगटन डीसी के स्कूलों में भी छात्रों क सिख समुदाय के बारे में जानने का मौका मिलने वाला है। अमेरिका के 17 राज्यों में पहले से ही स्कूल में सिख धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है। सिख कोएलिशन की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि नए मानक राज्य में लगभग 49800 छात्रों को सिख समुदाय के बारे में जानने का अवसर देंगे।

वॉशगटन डीसी के स्कूलों में सिख धर्म को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।(फोटो सोर्स: जागरण)

वॉशगटन, आइएएनएस। वॉशगटन डीसी के स्कूलों में छात्रों को अब सिख समुदाय के बारे में जानने का मौका मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया स्टेट बोर्ड आफ एजुकेशन ने नए सामाजिक अध्ययन मानकों के पक्ष में मतदान किया है। जिसके बाद सिख धर्म को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। 49,800 छात्रों को सिख समुदाय के बारे में जानने का मिलेगा मौका अमेरिका के 17 राज्यों में पहले से ही स्कूल में सिख धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है। सिख कोएलिशन की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि नए मानक राज्य में लगभग 49,800 छात्रों को सिख समुदाय के बारे में जानने का अवसर देंगे। सिख कोएलिशन के शिक्षा निदेशक हरमन सिंह ने घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि कट्टरता से निपटने और डराने-धमकाने की घटनाओं को कम करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा धर्म है सिख इससे पूर्व, वर्जीनिया स्टेट बोर्ड आफ एजुकेशन ने गत अप्रैल में इतिहास और सामाजिक विज्ञान के पढ़ाई के नए मानकों के पक्ष में मतदान किया था, जिसमें सिख धर्म भी शामिल है। सिख धर्म दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा धर्म है और समुदाय ने नागरिक अधिकारों, राजनीति, कृषि, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में 125 वर्षों से अधिक समय से अमेरिकी समाज में योगदान दिया है।

