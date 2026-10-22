ट्रंप-पुतिन की बातचीत का असर, 4 साल बाद रूसी जेल से रिहा हुए अमेरिकी नागरिक स्टीफन हबर्ड
रूस ने बुधवार को 74 वर्षीय अमेरिकी नागरिक स्टीफन हबर्ड को अपनी जेल से रिहा कर दिया है। हबर्ड पर ...और पढ़ें
HighLights
अमेरिकी नागरिक पर यूक्रेन की तरफ से 'भाड़े के सैनिक' के तौर पर लड़ने आरोप था
अमेरिकी नागरिक पर यूक्रेन की तरफ से 'भाड़े के सैनिक' के तौर पर लड़ने आरोप था
डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। रूस ने बुधवार को 74 वर्षीय अमेरिकी नागरिक स्टीफन हबर्ड को अपनी जेल से रिहा कर दिया है। हबर्ड पर साल 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के दौरान यूक्रेन की तरफ से 'भाड़े के सैनिक' के तौर पर लड़ने आरोप था।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वाइट हाउस में संवाददाताओं को बताया कि उन्होंने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर हुई बातचीत में हबर्ड की रिहाई की मांग की थी।
इस रिहाई की सबसे खास बात यह रही कि पिछले कैदी एक्सचेंजों के विपरीत, इस बार अमेरिका को हबर्ड के बदले रूस को किसी भी कैदी को नहीं सौंपना पड़ा।
यह डील अमेरिकी शीर्ष दूत स्टीव विटकॉफ की सेंट पीटर्सबर्ग यात्रा के दौरान फाइनल हुई। विटकॉफ ने पुतिन के साथ आमने-सामने की बैठक में हबर्ड को छोड़ने के लिए उन्हें एक 'मानवतावादी' नेता बताया।
क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने भी पुष्टि की कि पुतिन ने हबर्ड को विशुद्ध रूप से मानवीय आधार पर माफ करने का फैसला किया है। रिहाई के बाद हबर्ड को सेंट पीटर्सबर्ग के पुलकोवो हवाई अड्डे से अमेरिका के लिए रवाना कर दिया गया।
मिशिगन के रहने वाले सेवानिवृत्त शिक्षक स्टीफन हबर्ड कई वर्षों से यूक्रेन में रह रहे थे। रूस के अनुसार, हबर्ड ने 2022 के आक्रमण के बाद यूक्रेनी सेना के साथ अनुबंध किया था, जिसके बाद उन्हें दो महीने बाद पकड़ लिया गया।
साल 2024 में एक बंद अदालत की सुनवाई के दौरान उन्हें लगभग सात साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, अमेरिकी सरकार, हबर्ड के परिवार और उनकी कानूनी टीम ने रूस के इन आरोपों को हमेशा खारिज किया और उन्हें निर्दोष बताया।
फ्लोरिडा में हत्या के मामले में 77 वर्षीय व्यक्ति को दी गई मौत की सजा
अमेरिका के फ्लोरिडा में मंगलवार शाम 6:12 बजे 77 वर्षीय विलियम रीव्स को मौत की सजा दी गई। यह सजा उसे इंजेक्शन के माध्यम से दी गई। उसे 1986 में इंडियन रिवर काउंटी के डिप्टी रिचर्ड रैजकोव्स्की की गोली मारकर हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था।
यह फ्लोरिडा में इस साल 18वीं फांसी है। यह रिपब्लिकन गवर्नर रान डेसेंटिस के कार्यकाल का आखिरी दौर है, जिसमें उन्होंने मृत्युदंड का काफी सख्ती से इस्तेमाल किया है।
शाम छह बजे सजा के समय डेथ चैंबर का पर्दा हटा। रीव्स पहले से ही एक स्ट्रेचर पर बंधा था। उसके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। उससे जब पूछा गया कि क्या वह अपना कोई आखिरी बयान देना चाहता है तो उसने कहा, "नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है।"
इसके तुरंत बाद इंजेक्शन दिया गया। लगभग 30 सेकंड बाद, रीव्स ने गहरी सांसें लीं और फिर हिलना-डुलना बंद कर दिया। कुछ मिनटों बाद, जेल वार्डन ने रीव्स के कंधों को हिलाया और नाम पुकारा, लेकिन जवाब नहीं मिला। कुछ देर बाद, चैंबर में एक मेडिकल स्टाफ को बुलाया गया ताकि वह धड़कन चेक कर सके। लगभग एक मिनट बाद, रीव्स को मृत घोषित कर दिया गया।