'सोने की नक्‍काशी, समुद्री बोट बार..', 908 करोड़ में बिकेगा अमेरिकी अरबपति का आलीशान महल

American Billionaires Cliffside Mansion Is Up For Sale For $108 Million अमेरिकी अरबपति डार्विन डीसन का भव्य महल द सैंड कैसल बिक्री के लिए सूचीबद्ध किया गया है। निजी बीच वाले इस भव्‍य महल की कीमत 108 मिलियन डॉलर (करीब 908 करोड़ रुपये) रखी गई है। यह सैन डिएगो की अब तक की सबसे महंगी प्रॉपर्टी है। इस महल की खासियत यहां पढ़ें..

American Billionaire's Cliffside Mansion Sand Castle La Jolla:अमेरिकी अरबपति डार्विन डीसन का महल 'द सैंड कैसल'।