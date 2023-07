अमेरिका ने लुप्तप्राय प्रजातियां संरक्षित करने के लिए उठाया कदम, भारतीय घड़ियाल और मगरमच्छ पर दिखाई दिलचस्पी

अमेरिका के एरिजोना स्थित सबसे बड़े सरीसृप बैंक ने दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु से छह घड़ियाल और इतनी ही संख्या में मगरमच्छ मंगाने के लिए संघीय सरकार को आवेदन दिया है। उसका तर्क है कि इससे इन लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। फीनिक्स हर्पेटोलॉजिकल सोसाइटी ने अमेरिकी मत्स्य एवं वन्यजीव सेवा को इस संबंध में अनुमति के लिए आवेदन किया है।

अमेरिका ने लुप्तप्राय प्रजातियां संरक्षित करने के लिए उठाया कदम।

Your browser does not support the audio element.

वाशिंगटन, पीटीआई। अमेरिका के एरिजोना स्थित सबसे बड़े सरीसृप बैंक ने दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु से छह घड़ियाल और इतनी ही संख्या में मगरमच्छ मंगाने के लिए संघीय सरकार को आवेदन दिया है। उसका तर्क है कि इससे इन लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। संघीय सरकार को भेजा गया आवेदन लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम (ईएसए) के तहत सोमवार को जारी एक संघीय अधिसूचना के अनुसार, फीनिक्स हर्पेटोलॉजिकल सोसाइटी ने अमेरिकी मत्स्य एवं वन्यजीव सेवा को इस संबंध में अनुमति के लिए आवेदन किया है। संघीय सरकार ने इस संबंध में सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी हैं। भारत से मगरमच्छ और घड़ियाल मंगवाएगा अमेरिका संघीय अधिसूचना के अनुसार, फीनिक्स हर्पेटोलॉजिकल सोसाइटी ने तीन नर और तीन मादा घड़ियाल (गेवियलिस गैंगेटिकस) और तीन नर और तीन मादा मगरमच्छ (क्रोकोडायलस पलुस्ट्रिस किम्बुला और क्रोकोडायलस पलुस्ट्रिस पलुस्ट्रिस) के, तमिलनाडु में मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट से आयात की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया है। अधिसूचना के अनुसार, फीनिक्स हर्पेटोलॉजिकल सोसाइटी के इस कदम का उद्देश्य इन प्रजातियों की संख्या बढ़ाना है। अधिसूचना में आम जनता से 16 अगस्त तक अपनी टिप्पणियां भेजने के लिए कहा गया है।

Edited By: Devshanker Chovdhary