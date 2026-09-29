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अमेरिका का सबसे तेज जासूसी विमान SR-71 ब्लैकबर्ड फिर से भरेगा उड़ान, रिपोर्ट में दावा

By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
Published: Tue, 29 Sep 2026 11:55 PM (IST)

अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा लगभग 27 साल बाद अपने रिटायर्ड एसआर-71ए ब्लैकबर्ड जासूसी विमान को फिर से आसमान में उतारने की योजना बना रही है।

अमेरिका का सबसे तेज जासूसी विमान SR-71 ब्लैकबर्ड फिर से भरेगा उड़ान

अमेरिका का सबसे तेज जासूसी विमान SR-71 ब्लैकबर्ड फिर से भरेगा उड़ान

HighLights

  1. इतने सालों बाद विमान में पानी और रेत भरने की संभावना है

  2. इस विमान के इंजनों को लंबे समय से ठीक से मेंटेन नहीं किया गया है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा लगभग 27 साल बाद अपने रिटायर्ड एसआर-71ए ब्लैकबर्ड जासूसी विमान को फिर से आसमान में उतारने की योजना बना रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, नासा ने इस प्रोजेक्ट के लिए उन कई पूर्व इंजीनियरों से संपर्क किया है, जिन्होंने कभी इस मशहूर विमान पर काम किया था।

एविएशन वीक की रिपोर्ट के अनुसार, नासा केंद्रीय प्रयास में शामिल विमान एसआर-71ए टेल नंबर 844 है। यह विमान कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस स्थित नासा के आर्मस्ट्रांग फ्लाइट रिसर्च सेंटर में प्रदर्शन पर रखा हुआ था।

इसकी आखिरी उड़ान 9 अक्टूबर 1999 को हुई थी। इस साल अप्रैल से पहले इसे डिस्प्ले से हटाकर स्पेस शटल वाले हैंगर में ले जाया गया।

पूर्व अमेरिकी एयर फोर्स और नासा टेस्ट इंजीनियर माइक रेलजा ने बताया कि नासा ने उनसे संपर्क किया तो वे हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मैं अब बहुत बुजुर्ग हूं। मैं चाहता हूं कि आप सफल हों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह संभव है।

रेलजा ने बताया कि इतने सालों बाद विमान में पानी और रेत भर गया होगा। इंजनों को लंबे समय से ठीक से मेंटेन नहीं किया गया है।

2007 में अमेरिकी एयर फोर्स और नासा ने लगभग 60 करोड़ डॉलर के स्पेयर पार्ट्स नष्ट कर दिए थे। अब पार्ट्स, खास जेपी-7 ईंधन, इंजन स्टार्ट करने वाला केमिकल और अन्य जरूरी सामान जुटाना बड़ी चुनौती है।

नासा ने आधिकारिक रूप से इस परियोजना की पुष्टि नहीं की है। एजेंसी के प्रवक्ता ने कहा कि हम एसआर-71 और इसके उल्लेखनीय इतिहास में रुचि को समझते हैं, लेकिन इस समय विमान के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी साझा नहीं कर सकते।