Starlink को टक्कर देगा अमेजन का प्रोजेक्ट Kuiper, NASA के स्पेस सेंटर में कंपनी बनाएगी सैटेलाइट निर्माण सुविधा

अमेरिकी कंपनी अमेजन अंतरिक्ष इंटरनेट सेवा (Space Internet Service) में अब एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स (SpaceX) के स्टारलिंक को टक्कर देने की योजना बना रही है। अमेजन ने शुक्रवार को कहा कि इसके लिए कंपनी ने नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर में एक उपग्रह निर्माण सुविधा बनाने के लिए 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने का निर्णय लिया है।

Starlink को टक्कर देगा अमेजन का प्रोजेक्ट Kuiper।

Your browser does not support the audio element.