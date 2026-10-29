नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के ठीक बाद Amazon ने की छंटनी, डिवाइस यूनिट से निकाले गए 250 कर्मचारी

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। ई-कॉमर्स कंपनी Amazon से एक बरी खबर सामने आ रही है। कंपनी ने हाल ही में अपने नए किंडल ई-रीडर्स और टैबलेट कंप्यूटर समेत कई शानदार प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, और इसके ठीक कुछ हफ्तों बाद बुधवार को अपनी डिवाइसेस एंड सर्विसेज यूनिट से लगभग 250 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है।

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की पूछताछ के बाद कंपनी ने इन कटौतियों की पुष्टि की है। अमेजन के एक प्रवक्ता ने बिना ज्यादा विस्तार से बताए कहा कि हमने कुछ चुनिंदा पदों को खत्म करने का एक कठिन फैसला लिया है।

सुबह-सुबह ईमेल भेजकर दी गई जानकारी मामले से जुड़े एक अंदरूनी सूत्र के अनुसार, इस छंटनी से 250 से ज्यादा नौकरियां प्रभावित नहीं हुई हैं और ये कटौतियां मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम में की गई हैं। अमेजन के पुराने तौर-तरीकों की तरह ही, इस बार भी बुधवार तड़के सुबह ही कर्मचारियों को टेक्स्ट मैसेज और ईमेल भेजकर इसकी जानकारी दी गई।

रॉयटर्स की तरफ से देखे गए एक मैसेज में, डिवाइसेस एंड सर्विसेज की ह्यूमन संसाधन (HR) वाइस प्रेसिडेंट चेरी रॉबिंसन ने लिखा था कि कंपनी ने अपनी संरचना की बारीकी से समीक्षा की है, जिसके चलते छंटनी करने की आवश्यकता पड़ी।

कंपनी के प्रवक्ता ने क्या कहा? प्रवक्ता ने कहा कि इन छंटनी से कंपनी को अधिक कुशलता से काम करने और हमारे प्रोडक्ट रोडमैप के साथ बेहतर तालमेल बिठाने में मदद मिलेगी। हैरानी की बात यह है कि छंटनी की इस खबर के बीच बुधवार को ही अमेजन ने एलेक्सा से चलने वाले एक नए अलार्म क्लॉक और फोटो फ्रेम की भी घोषणा की।

कोर रिटेल डिवीजन से भी हटाए गए थे 1000 लोग गौरतलब है कि अमेजन में छंटनी का यह दौर हालिया हफ्तों में दूसरी बार देखा गया है। इससे पहले इसी महीने, कंपनी ने अपने कोर रिटेल डिवीजन से लगभग 1000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया था।