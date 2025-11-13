FBI डायरेक्टर काश पटेल की गर्लफ्रेंड को किसने कहा 'मोसाद एजेंट'? ठोका 44 करोड़ का मानहानि केस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी सिंगर और सोशल एक्टिविस्ट एलेक्सिस विल्किंस ने अपने बारे में फैल रही झूठी अफवाहों पर कानूनी लड़ाई तेज कर दी है। एलेक्सिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर उनके चरित्र हनन की साजिशे न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके परिवार को भी मानसिक तनाव दे रही है।

इस मामले में एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल की गर्लफ्रेंड एलेक्सिस ने राष्ट्रपति ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (मागा) के तीन समर्थकों- काइल सेराफिन, सैम पार्कर और इलायजा शेफर पर मानहानि का केस किया है। 'मोसाद एजेंट' और 'हनीपॉट ऑपरेशन' से जोड़ा नाम आरोप है कि एलेक्सिस को इंटरनेट मीडिया पर 'मोसाद एजेंट' और 'हनीपॉट ऑपरेशन' जैसी जासूसी रणनीतियों से जोड़कर बदनाम किया जा रहा है। एलेक्सिस कहती हैं कि ये आरोप बेहद अपमानजनक हैं। ऐसे झूठ मुझे और मेरे परिवार को चोट पहुंचाते हैं।

44 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग मुकदमे में एलेक्सिस ने दावा किया है कि काइल सेराफिन ने क्लिकबेट स्टोरी चलाकर, सैम पार्कर ने बार-बार फंडरेजिंग के बहाने और इलायजा शेफर ने अपने न्यूज चैनल के जरिए इस झूठ का प्रचार-प्रसार किया है। इस मामले में एलेक्सिस ने 44 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है। इसके जवाब में शेफर ने मुकदमे को 'पागलपन' और 'बेबुनियाद' करार दिया है।