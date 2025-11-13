Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    FBI डायरेक्टर काश पटेल की गर्लफ्रेंड को किसने कहा 'मोसाद एजेंट'? ठोका 44 करोड़ का मानहानि केस

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 03:00 PM (IST)

    अमेरिकी गायिका एलेक्सिस विल्किंस ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ फैलाई जा रही झूठी अफवाहों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। उन्होंने काइल सेराफिन, सैम पार्कर और इलायजा शेफर पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिसमें 44 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की गई है। एलेक्सिस का आरोप है कि उन्हें 'मोसाद एजेंट' बताकर बदनाम किया जा रहा है, जिससे उन्हें और उनके परिवार को मानसिक तनाव हो रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    एलेक्सिस ने मानहानि का मुकदमा किया

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी सिंगर और सोशल एक्टिविस्ट एलेक्सिस विल्किंस ने अपने बारे में फैल रही झूठी अफवाहों पर कानूनी लड़ाई तेज कर दी है। एलेक्सिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर उनके चरित्र हनन की साजिशे न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके परिवार को भी मानसिक तनाव दे रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस मामले में एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल की गर्लफ्रेंड एलेक्सिस ने राष्ट्रपति ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (मागा) के तीन समर्थकों- काइल सेराफिन, सैम पार्कर और इलायजा शेफर पर मानहानि का केस किया है।

    'मोसाद एजेंट' और 'हनीपॉट ऑपरेशन' से जोड़ा नाम 

    आरोप है कि एलेक्सिस को इंटरनेट मीडिया पर 'मोसाद एजेंट' और 'हनीपॉट ऑपरेशन' जैसी जासूसी रणनीतियों से जोड़कर बदनाम किया जा रहा है। एलेक्सिस कहती हैं कि ये आरोप बेहद अपमानजनक हैं। ऐसे झूठ मुझे और मेरे परिवार को चोट पहुंचाते हैं।

    44 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग

    मुकदमे में एलेक्सिस ने दावा किया है कि काइल सेराफिन ने क्लिकबेट स्टोरी चलाकर, सैम पार्कर ने बार-बार फंडरेजिंग के बहाने और इलायजा शेफर ने अपने न्यूज चैनल के जरिए इस झूठ का प्रचार-प्रसार किया है। इस मामले में एलेक्सिस ने 44 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है। इसके जवाब में शेफर ने मुकदमे को 'पागलपन' और 'बेबुनियाद' करार दिया है।

    इनके खिलाफ ठोका मानहानि केस 

    काइल सेराफिन एक पूर्व एफबीआई एजेंट और अब पॉडकास्टर है। उनपर आरोप है कि उन्होंने दुर्भावनापूर्ण रूप से झूठ बोला है। सैम पार्कर एक पूर्व अमेरिकी सीनेट उम्मीदवार है जिसपर आरोप है कि उसने बार-बार झूठ बोलकर उन्हें विदेशी जासूस बताया है। एलिजा शेफर रिफ्ट टीवी के सीईओ हैं। इनपर आरोप है कि दुर्भावनापूर्ण झूठ फैलाया है।