महाशक्तियों में महाटक्कर की आहट: चिनफिंग-ट्रंप मुलाकात से पहले चीन ने ताइवान को बताया 'रेड लाइन'

पीटीआई, बीजिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से पहले चीन ने ताइवान को लेकर अपना रुख एक बार फिर साफ कर दिया है।

चीन ने ताइवान को अमेरिका के साथ अपने संबंधों में ‘रेड लाइन’ बताते हुए संकेत दिया है कि इस मुद्दे पर वह कोई समझौता नहीं करेगा। राष्ट्रपति शी चिनफिंग की गुरुवार को ट्रंप से होने वाली मुलाकात से पहले बीजिंग की यह चेतावनी अहम मानी जा रही है।

चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उसके अमेरिका के साथ सैन्य संबंधों का लगातार विरोध करता रहा है। शी की ट्रंप के साथ बातचीत में ताइवान को हथियारों की अमेरिकी बिक्री का मुद्दा प्रमुखता से उठने की उम्मीद है। फिलहाल करीब 11 अरब डालर का हथियार पैकेज अमेरिका की मंजूरी का इंतजार कर रहा है।

चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ‘पीपुल्स डेली’ ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित लेख में ताइवान के मुद्दे को चीन-अमेरिका संबंधों की स्थिरता के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। लेख में कहा गया कि ‘ताइवान की आजादी’ के मुद्दे को सही ढंग से संभालना दोनों देशों के बीच रचनात्मक रणनीतिक स्थिरता के लिए जरूरी है। लेख में ताइवान की आजादी की वकालत करने वाली ताकतों को बीजिंग और वाशिंगटन का ‘साझा दुश्मन’ बताया गया। इसमें अमेरिका को ताइवान के मुद्दे पर बेहद सावधानी से कदम उठाने की चेतावनी दी गई और कहा गया कि इससे चीन-अमेरिका संबंधों तथा ताइवान जलडमरूमध्य में शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी।