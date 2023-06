अभिनेत्री मिलबेन अमेरिका में PM मोदी के कार्यक्रमों के दौरान करेंगी परफॉर्म, कहा- कार्यक्रम को लेकर उत्सुक हूं

वाशिंगटन, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगले हफ्ते होने वाली अमेरिका की पहली आधिकारिक राजकीय यात्रा के दौरान हॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री एवं गायिका मैरी मिलबेन न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी में होने वाली उनके कार्यक्रमों में प्रस्तुति देंगी। शनिवार को जारी एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है।

अफ्रीकी मूल की अमेरिकी नागरिक मिलबेन (38) राष्ट्रगान ‘जन गण मन…’ और ‘ओम जय जगदीश हरे…’ के गायन को लेकर भारत में काफी लोकप्रिय हैं।

विज्ञप्ति के मुताबिक, मिलबेन 21 जून को नौवें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय (यूएनएचक्यू) के ‘नॉर्थ लॉन’ में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगी।

अभिनेत्री ने कहा, “मैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी, (संयुक्त राष्ट्र में भारत की) स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज और न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका में उनके पहले कार्यक्रम में स्वागत करने को लेकर उत्सुक हूं।”

