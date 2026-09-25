'एक आतंकवादी देश मुझसे पूछ रहा है', पाकिस्तानी पत्रकार को जयशंकर का करारा जवाब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार को एक पाकिस्तानी पत्रकार को करारा जवाब दिया। UN हेडक्वार्टर में आतंकवाद के बारे में पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल पर जयशंकर ने कहा, 'एक आतंकवादी देश मुझसे यह सवाल पूछ रहा है। हद है।'

दरअसल, जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेयसोलो न्यंती 'शिपिंग और नाविकों की सुरक्षा पर 'ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स' के बारे में प्रेस को संबोधित कर रहे थे, तभी पाकिस्तानी पत्रकार ने पूछा, 'आपकी सरकार पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देना कब बंद करेगी?'

इसके बाद UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वथानेनी ने दखल दिया और पत्रकार से कहा, 'आपने अपना जवाब सुन लिया है। आपने अपना जवाब साफ-साफ सुन लिया है।'

यह पूरा मामला उस घटना के एक दिन बाद हुआ जब एक भारतीय पत्रकार ने UN बिल्डिंग में घुसते समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से तीखा सवाल पूछा था, 'आप आतंकवादियों को पनाह देना कब बंद करेंगे?'

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