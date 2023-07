US Flood: पेन्सिल्वेनिया में अचानक आई बाढ़ में तीन लोगों की मौत, नौ माह के नवजात सहित चार अन्य लापता

अपर मेकफील्ड के फायर प्रमुख टिम ब्रेवर ने बताया कि इलाके में 45 मिनट में लगभग सात इंच बारिश हुई। हालांकि मैंने 44 वर्षों में ऐसा कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि सड़क पर तकरीबन चार से पांच फीट पानी था। उस समय सड़क पर लगभग 11 कारें थीं जिनमें से तीन बह गईं। बता दें कि बाढ़ की वजह से दो महिलाओं और एक पुरुष की मौत हो गई।

पेन्सिल्वेनिया में अचानक आई बाढ़ (फाइल फोटो)

Your browser does not support the audio element.

वॉशिंगटन, एपी। अमेरिका के दक्षिण-पूर्वी पेन्सिल्वेनिया में शनिवार को अचानक आई बाढ़ की वजह से कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि नौ महीने के नवजात सहित चार अन्य लोग लापता बताए जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक, दक्षिण-पूर्वी पेन्सिल्वेनिया में अचानक आई बाढ़ की वजह से कई कारें बह गईं और तीन लोगों की मौत हो गई। कब हुई मूसलाधार बारिश? बक्स काउंटी के मेकफील्ड टाउनशिप के अधिकारियों ने कहा कि वॉशिंगटन क्रॉसिंग क्षेत्र में शनिवार की शाम लगभग साढ़े पांच बजे मूसलाधार बारिश हुई। वहीं, अपर मेकफील्ड के फायर प्रमुख टिम ब्रेवर ने बताया कि इलाके में 45 मिनट में लगभग सात इंच बारिश हुई। हालांकि, मैंने 44 वर्षों में ऐसा कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि सड़क पर तकरीबन चार से पांच फीट पानी था। उस समय सड़क पर लगभग 11 कारें थीं, जिनमें से तीन बह गईं। बाढ़ में कौन-कौन बहा? प्राप्त जानकारी के मुताबिक, अचानक आई बाढ़ की वजह से दो महिलाओं और एक पुरुष की मौत हो गई, जिनकी उम्र 40 से 60 वर्ष के बीच थी, जबकि लापता लोगों में तीन महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं। जिनकी उम्र नौ माह से लेकर 63 साल तक के बीच बताई जा रही है। टिम ब्रेवर ने पीड़ितों के पहचान करने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि अचानक आई बाढ़ में एक परिवार गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि आठ का कारों से और दो लोगों का क्रीक से रेस्क्यू किया गया। हालांकि, बाद में बहे तीन वाहनों का पता लगा लिया गया। हालांकि, इन वाहनों के भीतर कोई भी मौजूद नहीं था।

Edited By: Anurag Gupta