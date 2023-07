Texas Walmart Massacre: अमेरिका में 23 लोगों की हत्या के दोषी को 90 साल कैद, हो सकती है मौत की सजा

अमेरिका के टेक्सास राज्य के सीमावर्ती शहर के वालमार्ट में हेस्पैनिक दुकानदारों पर नस्ली हमले में 23 लोगों की हत्या करने के दोषी सफेद बंदूकधारी को शुक्रवार 90 साल की सजा सुनाई गई। गत 2019 में एल पासो में सामूहिक गोलीबारी करने पर लगभग 50 संघीय घृणा अपराध के आरोपों में पैट्रिक क्रूसियस को इस साल की शुरुआत में दोषी ठहराया गया था।

अमेरिका में 23 लोगों की हत्या के दोषी को 90 साल कैद, हो सकती है मौत की सजा। फाइल फोटो।

एल पासो, एपी। अमेरिका के टेक्सास राज्य के सीमावर्ती शहर के वालमार्ट में हेस्पैनिक दुकानदारों पर नस्ली हमले में 23 लोगों की हत्या करने के दोषी सफेद बंदूकधारी को शुक्रवार 90 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि, अभी उसे और अधिक सजा के तौर पर मृत्युदंड का भी सामना करना पड़ सकता है। साल 2019 में की थी गोलीबारी गत 2019 में एल पासो में सामूहिक गोलीबारी करने पर लगभग 50 संघीय घृणा अपराध के आरोपों में पैट्रिक क्रूसियस को इस साल की शुरुआत में दोषी ठहराया गया था। पुलिस ने कहा कि क्रूसियस ने स्टोर के अंदर और बाहर एके-स्टाइल राइफल से हिस्पैनिक लोगों को निशाना बनाने के लिए डलास स्थित अपने घर से 700 मील से अधिक की दूरी तय की। हमला से पहले ऑनलाइन दी थी आक्रमण की चेतावनी हमला शुरू होने से कुछ क्षण पहले, क्रूसियस ने ऑनलाइन नस्लवादी टिप्पणी पोस्ट कर टेक्सास पर हिस्पैनिक "आक्रमण " की चेतावनी दी थी। संघीय अभियोजकों द्वारा मृत्युदंड की सजा को हटाने के बाद क्रूसियस ने फरवरी में अपना गुनाह कबूल कर लिया था। हालांकि, टेक्सास के अभियोजकों ने कहा कि राज्य अदालत में मुकदमा चलने पर वे उसे मौत की सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। लेबनान की मस्जिद में बंदूकधारी ने की गोलीबारी, एक की मौत वहीं, पूर्वी लेबनान की मस्जिद में शुक्रवार को एक बंदूकधारी ने गोलीबारी कर दी। हमले में लेबनानी नागरिक अली शिबली की मौत हो गई और अन्य कई लोग घायल हो गए। घायल लोग भी लेबनानी नागरिक हैं। पूर्वी शहर बार एलियास में गोलीबारी के पीछे का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। को पकड़ने की कोशिश करने पर आरोपित ने लेबनानी सेना पर भी फायरिंग की। जवाबी फायिरंग में वह घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

