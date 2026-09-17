YouTube व्यूज के लिए 9 साल के बच्चे ने फूंक दिए 1.13 करोड़, पिता की नौकरी पर लटकी तलवार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के एक व्यक्ति ने दावा किया है कि उसके नौ साल के बेटे ने अपने गेमिंग वीडियो के व्यूज बढ़ाने के लिए YouTube एडवरटाइजिंग कैंपेन पर 1.13 करोड़ रुपये ($118,000) खर्च कर दिए।

मंगलवार को पब्लिश हुए 'माइट माइक' नाम के YouTube वीडियो में, डेव ने बताया कि उनके बेटे माइक ने कंपनी के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल एड कैंपेन के लिए किया।

कंपनी के क्रेडिट कार्ड से उड़ाए 1.13 करोड़

डेव ने कहा, 'अगर आप मुझे नहीं जानते, तो मैं डेव हूं। मैं माइक का पिता हूं। तो जाहिर है कि मेरा बेटा YouTube पर कुछ बड़े बजट वाले कैंपेन चला रहा था, जिनके बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था।'

डेव ने बताया कि उन्हें इस भारी-भरकम बिल के बारे में तब पता चला जब उनकी कंपनी ने ने इसके बार एमे बताया। उन्हें एड पर हुए खर्च का तीन हफ्ते का ब्यौरा दिया गया और पूछा गया कि यह पैसा कहां खर्च हुआ।