अमेरिका में घोटाले के आरोप में 10 भारतीयों समेत 14 गिरफ्तार, आर्थिक सहायता कार्यक्रम में की थी गड़बड़ी

अमेरिका के टेक्सास प्रांत में कोविड महामारी राहत कार्यक्रम में धोखाधड़ी कर 5.3 करोड़ अमेरिकी डालर हड़पने का मामला सामने आया है। मामले 10 भारतीय मूल के लोगों समेत 14 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपितों को टेक्सास कैलिफोर्निया और ओक्लोहोमा से गिरफ्तार किया गया है। अटार्नी ने बताया है कि इन लोगों ने कोविड काल में चलाए गए आर्थिक सहायता कार्यक्रम पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम में गड़बड़ी की थी।

अमेरिका में घोटाले के आरोप में 10 भारतीयों समेत 14 गिरफ्तार। फोटो- जागरण।

न्यूयार्क, पीटीआई। अमेरिका के टेक्सास प्रांत में कोविड महामारी राहत कार्यक्रम में धोखाधड़ी कर 5.3 करोड़ डालर (करीब 438 करोड़ रुपये) हड़पने का मामला सामने आया है। मामले 10 भारतीय मूल के लोगों समेत 14 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। टेक्सास के उत्तरी जिले के अटार्नी ने यह जानकारी दी है। आर्थिक सहायता कार्यक्रम में की थी गड़बड़ी आरोपितों को टेक्सास, कैलिफोर्निया और ओक्लोहोमा से गिरफ्तार किया गया है। अटार्नी ने बताया है कि इन लोगों ने कोविड काल में चलाए गए आर्थिक सहायता कार्यक्रम पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम में गड़बड़ी की थी। अटार्नी ने कहा है कि महामारी के समय जब दसियों लाख कारोबारी वेतन और भाड़ा चुकाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस समय आरोपितों ने सरकारी सहायता के धन को हड़पकर लोगों के घाव पर नमक छिड़कने का काम किया। इन लोगों को किया गया है गिरफ्तार भारतीय मूल के जिन लोगों के नाम धोखाधड़ी में सामने आए हैं उनमें चिराग गांधी, मिहिर पटेल, किंजल पटेल, प्रतीक देसाई, भावेश पटेल, धर्मेश पटेल, मित्र भट्टाराई, भार्गव भट्ट, वजाहत खान और इमरान खान हैं। इन लोगों ने जिस योजना में धन हड़पा, वह कारोबारियों और कर्मचारियों को मुश्किल से बचाने के लिए सरकार ने चलाई थी।

