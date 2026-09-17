भारत और चीन पर लागू होगा 100% टैरिफ? अमेरिकी कांग्रेस ने रूस पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक किया पारित

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने बुधवार को रूस के खिलाफ व्यापक प्रतिबंधों वाला विधेयक पारित कर दिया। इससे राष्ट्रपति ट्रंप को रूस के तेल और गैस के बड़े खरीदार देशों (जिनमें भारत भी शामिल है) पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिल जाएगा।

‘लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026’ नामक इस विधेयक को 262-159 के बहुमत से मंजूरी मिली। अब यह राष्ट्रपति ट्रंप के पास जाएगा, जिनसे इस पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है। सीनेट ने पहले ही 7 अगस्त को 86-11 के बहुमत से इसे पारित कर दिया था।

यह विधेयक रूसी अधिकारियों, बैंकों और ऊर्जा व्यापार को निशाना बनाता है। साथ ही रूस के ‘शैडो फ्लीट’ जहाजों पर भी प्रतिबंध लगाता है। इसमें ट्रंप को रूसी तेल या गैस के पांच सबसे बड़े आयातक देशों पर 100 प्रतिशत तक शुल्क लगाने का निर्देश दिया गया है।

भारत के लिए यह कानून नई दिल्ली द्वारा रूसी ऊर्जा की खरीद जारी रखने पर अमेरिकी आयात पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का नया कानूनी रास्ता खोलता है। भारत और चीन रूसी कच्चे तेल के सबसे बड़े खरीदारों में शामिल हैं।