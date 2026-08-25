फुटपाथ पर बच्चे के लिए दूध गर्म करने वाली महिला पहुंची 'जनता दरबार', सीएम शुभेंदु ने किया घर देने का वादा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके में बच्चे के लिए फुटपाथ पर दूध गर्म करने के दौरान मंत्री अग्निमित्रा पॉल द्वारा वहां से हटने के लिए कहने को लेकर विवाद में आई महिला मंगलवार को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के 'जनता दरबार' में पहुंचीं।

महिला अपने बच्चे को साथ लेकर साल्टलेक स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंची, जहां भाजपा विधायक सजल घोष उन्हें लेकर उपरी मंजिल पर मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचे। महिला से बातचीत व बच्चे को दुलारने के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने (महिला) किसी के खिलाफ शिकायत नहीं की है। शुभेंदु ने फुटपाथ पर रहने की समस्या के समाधान के लिए परिवार को आवास उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कोलकाता नगर निगम को महिला के परिवार के रहने की तुरंत व्यवस्था करने का निर्देश दिया। मंत्री अग्निमित्रा पॉल का बचाव करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि फुटपाथ रहने की जगह नहीं हैं।

पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सड़कें व फुटपाथ लोगों के चलने के लिए हैं और राज्य सरकार द्वारा असहाय परिवारों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने वाममोर्चा पर भी निशाना साधते हुए सवाल किया कि राज्य में लगातार 34 साल तक उसके सत्ता में रहने और तृणमूल के 15 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद फुटपाथ पर रहने वाले लोगों की समस्या का स्थायी समाधान क्यों नहीं किया जा सका। शुभेंदु ने फुटपाथ पर बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही महिला को वहां से हटने के लिए कहने के प्रकरण पर विवाद को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ममता लोगों से कह रही पैसे लो और भाजपा सरकार के खिलाफ बोलो।

बता दें कि इस घटना को लेकर सोमवार को ममता ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और मंत्री की कार्यशैली की आलोचना करते हुए कहा कि बच्चे के लिए दूध गर्म करने वाली असहाय महिला के साथ इस प्रकार का व्यवहार बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और गरीबों से घृणा नहीं करनी चाहिए। ममता ने यह भी कहा था कि वह इस परिवार के रहने और बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं।

मंत्री द्वारा फुटपाथ से महिला को हटने के लिए कहने पर हुआ था विवाद

मालूम हो कि पार्क स्ट्रीट में शनिवार को उस समय विवाद खड़ा हो गया था, जब राज्य की शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने वहां व्यस्त फुटपाथ पर अपने बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही महिला को वहां से हटने के लिए कहा था। इस दौरान मंत्री के साथ महिला की बहस का वीडियो सामने आने के बाद मामला राजनीतिक विवाद में बदल गया था।

वीडियो प्रसारित होने के बाद विपक्षी दलों से लेकर इंटरनेट मीडिया पर लोगों ने मंत्री की कार्यशैली की काफी आलोचना की और इसे अमानवीय बताया। चौतरफा आलोचना के बाद वायरल वीडियो पर सोमवार को मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने भी सफाई देते हुए कहा था कि उन्होंने फुटपाथ पर बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही महिला को वहां से हटने के लिए इसलिए कहा था, क्योंकि इससे व्यस्त सड़क पर खतरा पैदा होने की आशंका थी।

पॉल ने कहा कि वह फुटपाथ पर मिट्टी के तेल वाले चूल्हे के इस्तेमाल को लेकर चिंतित थीं। पॉल ने कहा कि हो सकता है कि मैंने ऊंची आवाज में बात की हो। शायद मुझे थोड़ी नरमी से बात करनी चाहिए थी और मामले को बेहतर तरीके से समझाना चाहिए था। मंत्री ने साथ ही कहा कि लोगों की आर्थिक स्थिति चाहे जो भी हो, फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए खुले रहने चाहिए।

मुख्यमंत्री ने जनता दरबार में सुनीं लोगों की शिकायतें

भाजपा कार्यालय में आयोजित मुख्यमंत्री के जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने लोगों की शिकायतें एवं समस्याएं सुनीं और कार्रवाई का भरोसा दिया। जनता दरबार में पहुंचे उत्तर 24 परगना जिले के बदुरिया निवासी मोहम्मद मजर अली ने आरोप लगाया कि उनके इलाके में पंचायत सदस्यों द्वारा पैसे के बदले नौकरी देने का काम किया जा रहा है।

दक्षिण 24 परगना जिले के फलता से आए एक इस्कान भक्त ने भी अपनी शिकायत रखी। पहचान उजागर नहीं करने की इच्छा जताने वाले इस व्यक्ति ने आरोप लगाया कि तृणमूल सरकार के दौरान एक मंदिर में आग लगा दी गई थी और इस मामले में उन्होंने कार्रवाई की मांग की।