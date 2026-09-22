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बंगाल:कोलकाता के एक्रोपोलिस मॉल में महिला डॉक्टर से बदसलूकी, छह आरोपी गिरफ्तार

By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
Published: Tue, 22 Sep 2026 01:01 AM (IST)

कोलकाता के एक्रोपोलिस मॉल में फिल्म देखने गई एक महिला डॉक्टर ने छह लोगों पर अश्लील हरकतें और यौन संकेत वाली बातें करने का आरोप लगाया है।

महिला डॉक्टर से बदसलूकी मामले में छह आरोपी गिरफ्तार

महिला डॉक्टर से बदसलूकी मामले में छह आरोपी गिरफ्तार

HighLights

  1. कोलकाता के एक्रोपोलिस मॉल में महिला डॉक्टर से बदसलूकी।

  2. अश्लील हरकतें और यौन संकेत वाली बातें करने का आरोप।

  3. कसबा पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कोलकाता के कसबा स्थित एक्रोपोलिस माल में फिल्म देखने गई बांसद्रोणी की एक महिला डाक्टर ने छह लोगों पर अश्लील हरकत और यौन संकेत वाली बातें करने का आरोप लगाया है।

महिला की शिकायत पर कसबा थाने की पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपितों ने मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी बहस की और अन्य लोगों से अभद्र व्यवहार किया।

घटना रविवार शाम की है। महिला अपने पति और दोस्तों के साथ एक्रोपोलिस माल स्थित सिनेपोलिस में फिल्म देखने गई थीं। उनकी शिकायत के अनुसार, फिल्म के दौरान छह लोग लगातार उन्हें और उनके साथ मौजूद लोगों को परेशान करते रहे।

आरोप है कि उन्होंने अश्लील और यौन संकेत वाली बातें भी कीं। विरोध करने पर आरोपितों ने उनके साथ कथित तौर पर बदसलूकी की। हाल प्रबंधन ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए कसबा थाने को सूचना दी।

पुलिस के पहुंचने पर आरोपितों से बातचीत के दौरान कथित तौर पर पुलिसकर्मियों से भी उनकी बहस हुई।

इसके बाद पुलिस छह लोगों को थाने ले गई। उनके पास मिले पहचान पत्रों से उनकी पहचान आनंद कुमार, सुरेश कुमार, अरविंद कुमार, सृजन दरबार, मनोज राय और अरिंदम घोष के रूप में हुई। पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान सृजन ने खुद को जादवपुर विश्वविद्यालय का छात्र बताया।

पुलिस के अनुसार, उसने गिरफ्तारी की स्थिति में गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। मामले में पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर रही है।