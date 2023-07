गैर BJP शासित प्रदेशों के मामलों पर TMC के बयानबहादुर चुप क्यों, BJP नेत्री पामेला गोस्वामी ने 'दीदी' से पूछा

कोलकाता (पश्चिम बंगाल), ऑनलाइन डेस्क। मणिपुर का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि इसी तरह की एक शर्मनाक घटना पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिली। इस मामले को लेकर सूबे का सियासी पारा गरमा गया है। बीजेपी ने विपक्ष की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं।

BJP moves adjournment motion on the floor of the house of West Bengal Legislative Assembly against crime against women in the state. BJP MLAs staged a protest led by Agnimitra Paul against the government in the assembly & raised slogans.