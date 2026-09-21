बंगाल में अन्नपूर्णा योजना का पैसा नहीं मिलने पर कई जिलों में महिलाओं का प्रदर्शन, पंचायत कार्यालय में जड़ा ताला

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। अन्नपूर्णा योजना की राशि नहीं मिलने को लेकर सोमवार को राज्य के कई जिलों में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। मालदा के हरिश्चंद्रपुर, नदिया के कृष्णगंज, हुगली के पोलबा, पश्चिम मेदिनीपुर के खड़गपुर और हावड़ा के पांचला व उदयनारायणपुर में महिलाओं ने प्रदर्शन किया।

कहीं बीडीओ कार्यालय के सामने धरना दिया गया तो कहीं सड़क जाम की गई। पोलबा में भाजपा महिला कार्यकर्ताओं पर पंचायत कार्यालय में ताला लगाने का भी आरोप है। पोलबा की सुगंधा ग्राम पंचायत में भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने तीन-चार महीने से राशि नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए पंचायत कार्यालय में ताला लगा दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों से बात की। खड़गपुर में महिलाओं ने नगरपालिका के सामने राज्य सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। पुलिस के आश्वासन के बाद सड़क जाम हटाया गया, लेकिन महिलाओं ने बाद में नगरपालिका अध्यक्ष के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया।

पांचला और उदयनारायणपुर में भी महिलाओं ने राशि नहीं मिलने की शिकायत पर सड़क जाम किया। मालदा के हरिश्चंद्रपुर-1 में महिलाओं ने बीडीओ कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि आवेदन करने और जरूरी दस्तावेज जमा करने के बावजूद उन्हें अन्नपूर्णा योजना की मासिक तीन हजार रुपये की राशि नहीं मिल रही है।

महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि संपन्न लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है, जबकि जरूरतमंद महिलाएं वंचित हैं। कृष्णगंज में भी महिलाओं ने इसी शिकायत को लेकर बीडीओ कार्यालय के मुख्य द्वार के सामने धरना दिया। प्रशासनिक अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

चौथी किस्त के बाद फिर उठे सवाल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर भवानीपुर में ‘अन्नपूर्णा दिवस’ मनाया था। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से बताया था कि राज्य की करीब डेढ़ करोड़ महिलाओं के खातों में योजना की चौथी किस्त भेजी जा रही है। इसके बाद भी कई जिलों में महिलाओं ने राशि नहीं मिलने की शिकायत की है।