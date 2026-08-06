पश्चिम बंगाल: 27 लाख मतदाताओं पर फैसला तेज करने की मांग, ऋतब्रत गुट कल करेगा मुख्यमंत्री से मुलाकात
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के बाद 27 लाख लंबित आवेदनों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। ...और पढ़ें
HighLights
27 लाख लंबित मतदाता आवेदनों पर फैसला तेज करने की मांग।
ऋतब्रत गुट के विधायक मुख्यमंत्री से नवान्न में मिलेंगे।
प्रत्येक जिले में ट्रिब्यूनल गठन की मुख्य मांग।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद उत्पन्न स्थिति को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को ऋतब्रत गुट के विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से नवान्न में मुलाकात करेगा।
इस प्रतिनिधिमंडल में करीब 10 विधायक शामिल होंगे, जो 27 लाख लंबित मतदाता आवेदनों के शीघ्र निपटारे की मांग उठाएंगे। उनका मुख्य आग्रह है कि प्रत्येक जिले में ट्रिब्यूनल गठित किया जाए, ताकि दूरदराज के लोगों को कोलकाता आकर सुनवाई में भाग लेने की परेशानी न हो।
प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि वर्तमान में केवल एक ट्रिब्यूनल में पूरे राज्य के मामलों की सुनवाई हो रही है, जिससे प्रक्रिया बेहद धीमी हो गई है। उत्तर बंगाल और अन्य दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों के लिए यह व्यवस्था अत्यंत कठिन साबित हो रही है।
हालांकि मुख्यमंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि ट्रिब्यूनल से जुड़ा निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है और इसमें सरकार की सीमित भूमिका है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों ने आवेदन ही नहीं किया है, उन्हें किसी प्रकार का लाभ देना कानूनी रूप से संभव नहीं है। इस मुद्दे को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिससे राज्य की राजनीति और अधिक गरमा गई है।