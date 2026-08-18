बंगाल: कपड़े सुखाने के तार में आया करंट, पत्नी को बचाने पहुंचे पति व देवरानी की मौत
पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्द्धमान के राइना में कपड़े सुखाने के तार में करंट आने से तीन लोग चपेट में आ गए।
HighLights
पूर्व बर्द्धमान के राइना में करंट लगने से दो लोगों की मौत।
कपड़े सुखाने के तार में बिजली का करंट आने से हादसा।
पत्नी को बचाने पहुंचे पति व देवरानी ने गंवाई जान।
जागरण संवाददाता, कोलकाता। पूर्व बर्द्धमान के राइना में मंगलवार सुबह छत पर कपड़े सुखाने के तार में करंट आने से तीन लोग बिजली की चपेट में आ गए। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान मनोज मित्र और आदरी मित्र के रूप में हुई है। एक महिला साथी मित्र की हालत गंभीर है। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।
बताया गया कि साथी मित्र मंगलवार सुबह घर की दूसरी मंजिल की छत पर फूल तोड़ने गई थीं। इसी दौरान कपड़े सुखाने के लिए लगाए गए तार को छूते ही उन्हें करंट लग गया। उन्हें बचाने पहुंचीं उनकी देवरानी आदरी मित्र भी करंट की चपेट में आ गईं।
दोनों को छत पर गिरा देख साथी के पति मनोज मित्र उन्हें बचाने पहुंचे, लेकिन वह भी करंट की चपेट में आ गए। परिवार और स्थानीय लोगों ने बिजली का तार हटाकर तीनों को बाहर निकाला और बर्द्धमान मेडिकल कालेज अस्पताल ले गए। वहां डाक्टरों ने मनोज और आदरी को मृत घोषित कर दिया। साथी को गंभीर हालत में भर्ती किया गया है।
निर्माण के दौरान तार में आया करंट
पुलिस और स्थानीय लोगों के अनुसार, घर की दूसरी मंजिल पर निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान बिजली लाइन का काम भी चल रहा था। आशंका है कि किसी तरह बिजली का खुला तार कपड़े सुखाने वाले तार के संपर्क में आ गया और उसमें करंट प्रवाहित हो गया।
पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिजली के तार में करंट कैसे आया और वह कपड़े सुखाने वाले तार के संपर्क में कैसे पहुंचा, इसकी जांच की जा रही है।