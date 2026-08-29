मेसी कांड में ठगे गए दर्शकों को टिकट के पैसे वापस दिलवाएगी बंगाल सरकार, सीएम शुभेंदु का बड़ा एलान

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दिसंबर, 2025 में कोलकाता के साल्टलेक स्टेडियम में अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबाल खिलाड़ी लियोन मेसी के कार्यक्रम में अव्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए पूर्ववर्ती तृणमूल सरकार को घेरा और खेलप्रेमियों को टिकट के पैसे वापस दिलवाने का भरोसा दिया।

महान हाकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती और राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर शनिवार शाम राज्य सचिवालय नवान्न सभागार में आयोजित खिलाड़ियों के सम्मान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि मेसी को देखने के लिए टिकट खरीदकर ठगे गए 33 हजार खेलप्रेमियों को उनके पैसे वापस दिलाने की दिशा में राज्य सरकार ने आंतरिक प्रक्रिया शुरू कर दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सामान्य परिवारों के युवाओं से लेकर जोमैटो के डिलीवरी कर्मियों तक ने मेसी को देखने के लिए 4,000, 6,000 और 8,000 रुपये तक में टिकट खरीदे थे। शुभेंदु ने मैदान में अव्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि ठगे गए खेलप्रेमियों का पैसा वापस कैसे दिलाया जाए, इस पर सरकार चर्चा और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार उनका पैसा वापस दिलाने में सफल होगी।

मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर खेल क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि खेल के विाकस के लिए पर्याप्त काम नहीं हुआ और पूरा क्षेत्र लगभग ठप हो गया था। इसका असर खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर भी पड़ा। उन्होंने कहा कि नई सरकार खेल क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही उपेक्षा को दूर करने के लिए आधारभूत ढांचे के विकास, खिलाड़ियों को अवसर और खेल संगठनों की कार्यप्रणाली में बदलाव पर जोर देगी।

145 खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित कार्यक्रम में 145 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया और उन्हें कुल 4 करोड़ 31 लाख 50 हजार रुपये के चेक दिए गए। मुख्यमंत्री ने कुछ खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि आज नियुक्ति पाने वाले कई खिलाड़ियों से जुड़ी फाइलें पिछली तृणमूल सरकार के समय 2015 से ही 11 वर्षों तक मुख्यमंत्री कार्यालय में अटकी रहीं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में ओलंपिक, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल या राष्ट्रीय टीमों में बंगाल की स्थिति व मौजूदागी चिंताजनक रही है।

प्रतिभा और लगन होने के बावजूद सहयोग और उचित खेल ढांचे के अभाव में बंगाल पीछे रह गया जबकि ओडिशा और झारखंड जैसे राज्य अपने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर तक भेज रहे हैं। मुख्यमंत्री ने खेल संगठनों में राजनीतिक हस्तक्षेप पर भी सवाल उठाया।

उन्होंने कहा कि खिलाड़ी राजनीति में आ सकते हैं और विधायक या सांसद भी बन सकते हैं, लेकिन केवल राजनीतिक पहचान के आधार पर खेल संगठनों को नियंत्रित करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि नई सरकार केवल चेहरा या झंडा बदलने के लिए नहीं आई है, बल्कि व्यवस्था में स्थाई बदलाव किया जाएगा।

इस साल 100 मिनी इंडोर स्टेडियम बनाने का लक्ष्य मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में आधुनिक मिनी इंडोर स्टेडियम बनाने की योजना है। पहले वर्ष में 100 मिनी इंडोर स्टेडियम बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के क्लबों को प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की।

अटल खेलरत्न खेल सम्मान शुरू करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल पदक जीतने के बाद बड़ी राशि का पुरस्कार देने के बजाय राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए क्वालीफाई करने वाले खिलाड़ियों को शुरुआत से ही आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने ‘अटल खेलरत्न सम्मान’ शुरू करने की भी घोषणा की।

पुलिस सहित सरकारी अनुशासित सेवाओं में खेल कोटा शुरू करने की दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे। कार्यक्रम में पूर्व हाकी खिलाड़ी गुरुबख्श सिंह, खेल मंत्री डा इंद्रनील खान और अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे समेत कई दिग्गज खिलाड़ी उपस्थित थे।