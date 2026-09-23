बंगाल में दिसंबर के बाद 250 और गैर-सहायता प्राप्त मदरसे बंद होंगे

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल सरकार दिसंबर के बाद करीब 250 और सरकारी मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त मदरसों को बंद करेगी। अल्पसंख्यक मामले एवं मदरसा शिक्षा मंत्री खुदीराम टुडू ने बुधवार को यह जानकारी दी।

विभाग की ओर से न्यूनतम बुनियादी ढांचा नहीं होने पर 252 मदरसों को तत्काल बंद करने का नोटिस दिया गया है। हालांकि, इनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो, इसलिए दिसंबर में अंतिम परीक्षा तक इन्हें बंद नहीं किया जाएगा।

मंत्री के अनुसार, क्षेत्रीय निरीक्षण के बाद करीब 100 अन्य मदरसों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इनसे दुर्गापूजा से पहले जवाब मांगा गया है। जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर इन मदरसों को भी बंद किया जाएगा। विभाग के अनुमान के अनुसार दिसंबर के बाद राज्य में करीब 600 मदरसों के बंद होने की स्थिति बन सकती है।