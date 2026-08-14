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    बंगाल के स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालय तक में पढ़ाया जाएगा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का इतिहास

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 12:01 AM (IST)

    पश्चिम बंगाल सरकार ने जनसंघ संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन और योगदान को स्कूली व विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है। ...और पढ़ें

    डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन पाठ्यक्रम में शामिल होगा

    डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन पाठ्यक्रम में शामिल होगा

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    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार ने जनसंघ के संस्थापक डा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनके जीवन, राजनीतिक योगदान और बलिदान को राज्य के स्कूली और विश्वविद्यालयीय पाठ्यक्रम में शामिल करने का एलान किया है।

    मुख्यमंत्री ने गुरुवार को नवान्न में श्यामा प्रसाद मुखर्जी समिति की पहली उच्चस्तरीय बैठक के बाद बताया कि देश और राज्य के निर्माण में डा मुखर्जी के योगदान को लंबे समय तक राजनीतिक कारणों से दबाया गया। अब राज्य सरकार आगामी शैक्षणिक सत्र से ही नई पीढ़ी को उनके वास्तविक इतिहास से रूबरू कराएगी।

    पाठ्यक्रम में बदलाव के साथ-साथ सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर बांग्ला और अंग्रेजी भाषाओं में प्रामाणिक पुस्तकें भी प्रकाशित करने जा रही है। इसके लिए भाजपा नेता व पूर्व राज्यपाल तथागत राय द्वारा तैयार पुस्तक के संयुक्त प्रकाशन के अलावा जनशिक्षा प्रसार एवं पुस्तकालय सेवा विभाग को एक विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है।

    कोलकाता के प्रसिद्ध ईको पार्क में डा मुखर्जी की एक भव्य प्रतिमा स्थापित का जा रही है जिसका शिलान्यास हो चुका है, जबकि हुगली स्थित उनके पैतृक आवास पर एक आधुनिक पुस्तकालय (लाइब्रेरी) का निर्माण होने जा रहा है।

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