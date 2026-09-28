बंगाल में नौकरी समाप्ति पत्र मिलने पर भड़के संविदा कंप्यूटर शिक्षक, किया उग्र प्रदर्शन

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। दुर्गापूजा से पहले नौकरी समाप्ति पत्र मिलने के विरोध में संविदा कंप्यूटर शिक्षकों ने सोमवार को विकास भवन अभियान किया। करुणामयी से निकला जुलूस विकास भवन के पास पहुंचा तो पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया।

इसके बाद पुलिस और शिक्षकों के बीच धक्कामुक्की हुई। कुछ शिक्षक सड़क पर लेटकर विरोध करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी अधिकारियों से बातचीत की मांग को लेकर विकास भवन के सामने धरना भी शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों के अनुसार, आईसीटी ऐक्य मंच के फेज छह और सात के तहत 3,719 शिक्षक-शिक्षिकाएं एजेंसियों के माध्यम से संविदा पर नियुक्त हैं। उनकी मौजूदा संविदा 30 सितंबर को समाप्त हो रही है। संबंधित एजेंसी ने संविदा का नवीनीकरण नहीं करने की सूचना दी है और शिक्षकों को नौकरी समाप्ति पत्र भी मिल चुके हैं। शिक्षकों का कहना है कि पूजा के समय नौकरी जाने से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।