पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला: जेल में बंद कुंतल घोष के दो साथी कैदियों से पूछताछ करेगी सीबीआई

West Bengal Teacher Recruitment Scam सीबीआइ की विशेष अदालत में आवेदन किया गया था जिसे मंजूर कर लिया गया है। कुंतल घोष ने जेल से निचली अदालत व कोलकाता के हेस्टिंग्स थाने को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि सीबीआइ उनपर घोटाले में तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का नाम लेने के लिए दबाव डाल रही है। सीबीआइ इसी सिलसिले में कुंतल के दो साथी कैदियों से पूछताछ करेगी।

West Bengal Teacher Recruitment Scam शिक्षक भर्ती घोटाला

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। West Bengal Teacher Recruitment Scam शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रही सीबीआइ मामले में गिरफ्तारी के बाद वर्तमान में प्रेसिडेंसी जेल में बंद तृणमूल कांग्रेस के निष्कासित नेता कुंतल घोष के दो साथी कैदियों से पूछताछ करेगी। इस बाबत सीबीआइ की विशेष अदालत में आवेदन किया गया था, जिसे मंजूर कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि कुंतल घोष ने जेल से निचली अदालत व कोलकाता के हेस्टिंग्स थाने को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि सीबीआइ उनपर घोटाले में तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का नाम लेने के लिए दबाव डाल रही है। सीबीआइ इसी सिलसिले में कुंतल के दो साथी कैदियों से पूछताछ करेगी। केंद्रीय जांच एजेंसी इसे लेकर जेल अधीक्षक व वहां के एक चिकित्सक से पूछताछ कर चुकी है। सूत्रों ने बताया कि सीबीआइ कुंतल के साथी कैदियों से यह जानने की कोशिश करेगी कि पत्र में उन्होंने जो आरोप लगाया है, उसके बारे में उसने उन लोगों से चर्चा की थी या नहीं। केंद्रीय जांच एजेंसी इसे लेकर अभिषेक से भी मैराथन पूछताछ कर चुकी है। वहीं कुंतल से संपर्क को लेकर कुछ दिन पहले टालीवुड अभिनेत्री व युवा तृणमूल की राज्य अध्यक्ष सायोनी घोष से ईडी ने भी 11 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी।

Edited By: Mahen Khanna