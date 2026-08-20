मां की आंखों के सामने पिता का गला घोंटने वाले कलयुगी बेटे-बहू को उम्रकैद की सजा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। हुगली जिले की एक अदालत ने संपत्ति के लोभ में मां की आंखों के सामने अपने ही पिता की हत्या करने वाले कलयुगी बेटे व उसकी पत्नी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

चंदननगर कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मानवेंद्र मोहन सरकार ने तीन साल के भीतर इस जघन्य हत्याकांड के दोषी बेटे-बहू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सरकारी पक्ष के अनुसार, यह घटना न केवल क्रूरता की हद पार करती है, बल्कि पारिवारिक रिश्तों के ताने-बाने को झकझोर कर रख देने वाली है।

2023 में वारदात को दिया था अंजाम घटना तारकेश्वर के गौरबाटी गांव की है, जहां छह जुलाई 2023 की रात आदित्य कोले की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। उनके बेटे अमित कोले ने अपनी पत्नी पूजा के उकसावे में आकर इस वारदात को अंजाम दिया था।

उस रात खाना खाने के बाद आदित्य अपने कमरे में सोने चले गए थे, जबकि उनकी पत्नी सावित्री पास के कमरे में थीं। देर रात चीख सुनकर जब सावित्री बाहर निकलना चाहती थीं, तो पाया कि उनका कमरा बाहर से बंद है। हालांकि वह किसी तरह से बाहर निकली तो देखा कि उनका बेटा अमित अपने पिता के सीने पर बैठकर दस्ताने पहन गला दबा रहा था और बहू पूजा उसके साथ मौजूद है।