डेंगू जागरूकता बढ़ाने के लिए बंगाल के सभी स्कूलों में बनेगा ‘ग्रीन स्कूल’, साफ-सफाई पर जोर

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। राज्य के सभी स्कूलों में डेंगू को लेकर जागरूकता बढ़ाने और स्कूलों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने पहल की है। इस संबंध में विभाग ने विज्ञप्ति जारी कर सभी स्कूलों को डेंगू रोकथाम और ‘ग्रीन स्कूल’ तैयार करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है।



विभाग की ओर से जारी निर्देशिका के अनुसार, स्कूलों में डेंगू से बचाव के उपायों को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को डेंगू से बचाव, मच्छरों के प्रजनन पर रोक लगाने और जमा पानी साफ रखने के महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा।

विद्यार्थियों को अभियान में सक्रिय रूप से शामिल करने तथा घर और आसपास के इलाकों में भी डेंगू रोकथाम का संदेश पहुंचाने पर जोर दिया गया है। स्कूलों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर जोर नवान्न में हाल में हुई उच्चस्तरीय बैठक में स्कूलों में डेंगू रोकथाम और पर्यावरण अनुकूल माहौल तैयार करने को लेकर लिए गए निर्णय के आधार पर यह निर्देशिका जारी की गई है। इसे सभी स्कूल जिला निरीक्षकों को भेजा गया है।