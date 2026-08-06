बंगाल सरकार ने चिकित्सा संस्थानों के नियमन हेतु आयोग का पुनर्गठन किया, अध्यक्ष बने सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु 

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल सरकार ने राज्य के चिकित्सा संस्थानों के नियमन से जुड़े क्लिनिकल इस्टैब्लिशमेंट रेगुलेटरी कमीशन का नए सिरे से गठन किया है। स्वास्थ्य भवन की ओर से जारी अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गई है।

अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2017 के पश्चिम बंगाल क्लिनिकल इस्टैब्लिशमेंट कानून की धारा 36 के तहत आयोग का पुनर्गठन किया गया है। नए आयोग की जिम्मेदारी कलकत्ता हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु को दी गई है। उन्हें आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है।

वहीं आइएएस अधिकारी मौमिता गोदारा बसु को आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आयोग में चिकित्सा क्षेत्र और प्रशासन से जुड़े कई विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। आयोग के सदस्यों में चिकित्सक नारायण बंद्योपाध्याय, सुभाष चंद्र विश्वास, सुशांत कुमार बंद्योपाध्याय, संदीप राय और स्वरूप प्रसाद घोष शामिल हैं।