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    बंगाल सरकार ने चिकित्सा संस्थानों के नियमन हेतु आयोग का पुनर्गठन किया, अध्यक्ष बने सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु 

    By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar
    Updated: Thu, 06 Aug 2026 10:55 PM (IST)

    बंगाल सरकार ने राज्य के चिकित्सा संस्थानों के नियमन के लिए क्लिनिकल इस्टैब्लिशमेंट रेगुलेटरी कमीशन का पुनर्गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत ...और पढ़ें

    पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री।

    पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री।

    HighLights

    1. बंगाल सरकार ने क्लिनिकल इस्टैब्लिशमेंट रेगुलेटरी कमीशन का पुनर्गठन किया।

    2. सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया।

    3. आईएएस मौमिता गोदारा बसु उपाध्यक्ष; कई विशेषज्ञ सदस्य नियुक्त।

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल सरकार ने राज्य के चिकित्सा संस्थानों के नियमन से जुड़े क्लिनिकल इस्टैब्लिशमेंट रेगुलेटरी कमीशन का नए सिरे से गठन किया है। स्वास्थ्य भवन की ओर से जारी अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गई है।

    अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2017  के पश्चिम बंगाल क्लिनिकल इस्टैब्लिशमेंट कानून की धारा 36 के तहत आयोग का पुनर्गठन किया गया है। नए आयोग की जिम्मेदारी कलकत्ता हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु को दी गई है। उन्हें आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है।

    वहीं आइएएस अधिकारी मौमिता गोदारा बसु को आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आयोग में चिकित्सा क्षेत्र और प्रशासन से जुड़े कई विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। आयोग के सदस्यों में चिकित्सक नारायण बंद्योपाध्याय, सुभाष चंद्र विश्वास, सुशांत कुमार बंद्योपाध्याय, संदीप राय और स्वरूप प्रसाद घोष शामिल हैं।

    इनके अलावा नारायण चक्रवर्ती, धनपत राम अग्रवाल, मधुमिता दोबे, श्यामाशीष बंद्योपाध्याय और सेवानिवृत्त आइपीएस अधिकारी गौतम मोहन चक्रवर्ती को भी सदस्य बनाया गया है। राज्य के मेडिकल एजुकेशन निदेशक को भी आयोग में शामिल किया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि आयोग कानून के प्रावधानों के अनुसार चिकित्सा संस्थानों से जुड़े मामलों की निगरानी और नियमन का काम करेगा।