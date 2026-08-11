ग्रामीण अस्पतालों के डॉक्टर-नर्सों के लिए बनेंगे नए फ्लैट, एसी और टॉयलेट की भी सुविधा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के लिए नए आवास बनाने की योजना तैयार कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री शारद्वत मुखोपाध्याय ने बताया कि प्रस्तावित फ्लैटों में एसी के साथ आधुनिक शौचालय की सुविधा भी होगी। सरकार की योजना राज्य के सभी 341 ब्लाकों में ऐसी आवासीय व्यवस्था विकसित करने की है।

स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के विभिन्न सरकारी अस्पतालों के निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों के पुराने क्वार्टरों की स्थिति भी देखी है। उनका कहना है कि कई स्थानों पर आवास बेहद खराब हालत में हैं। बारिश के दौरान छत से पानी गिरने और कमरों में सांप घुसने की शिकायतें भी सामने आई हैं।