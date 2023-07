WB Election Result 2023 पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा चुनाव में हमारे उम्मीदवारों के जीतने के बावजूद...नतीजे मनगढ़ंत हैं। सत्तारूढ़ दल ने गिनती में धांधली करके अपने उम्मीदवारों को जीतने में मदद करने के लिए अपराधियों को मतगणना केंद्र के अंदर ले गए। मैं यहां बीडीओ से मिलने आया हूं लेकिन वह यहां नहीं हैं...हम कानूनी कार्रवाई करेंगे।

WB Election Result 2023: धरने पर बैठे राज्य भाजपा प्रमुख, TMC पर लगाया 'मनगढ़ंत परिणाम' देने का आरोप

पश्चिम बंगाल, एजेंसी। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार मंगलवार देर रात दक्षिण दिनाजपुर जिले के बालुरघाट कॉलेज में एक मतगणना केंद्र के बाहर धरने पर बैठ गए। पंचायत चुनाव के नतीजों में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर नतीजे गढ़ने का आरोप लगाते हुए राज्य भाजपा प्रमुख मजूमदार ने कहा कि वह इस मामले में कानूनी कार्रवाई का विकल्प चुनेंगे। मजूमदार ने कहा, "चुनाव में हमारे उम्मीदवारों के जीतने के बावजूद तीजे मनगढ़ंत हैं। सत्तारूढ़ दल ने गिनती में धांधली करके अपने उम्मीदवारों को जीतने में मदद करने के लिए अपराधियों को मतगणना केंद्र के अंदर ले गए। मैं यहां बीडीओ से मिलने आया हूं, लेकिन वह यहां नहीं हैं, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। 63,229 ग्राम पंचायत सीटों के लिए मतगणना मंगलवार सुबह 8 बजे शुरू हुई और शुरुआत से ही टीएमसी बढ़त बनाए हुए दिख रही है। पश्चिम बंगाल में जैसे-जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ी, टीएमसी ने नतीजों में अपनी बढ़त बरकरार रखी। टीएमसी ने 28,985 और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने 7,764 सीटें जीती हैं जबकि कांग्रेस ने अब तक 2,022 सीटें हासिल की हैं। राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) के अनुसार, मंगलवार रात 10.30 बजे तक टीएमसी 1,540 पंचायत सीटों पर आगे चल रही थी, जबकि बीजेपी 417 पर आगे थी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) 2,409 सीटें जीत चुकी है और 260 सीटों पर आगे चल रही है। अन्य दलों ने 725 सीटें जीतीं और 23 सीटों पर आगे चल रहे हैं, जबकि निर्दलीय, जिनमें टीएमसी के बागी भी शामिल हैं, 1,656 सीटें जीत चुके हैं और 104 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं।

Edited By: Narender Sanwariya