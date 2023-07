पंचायत चुनाव में हिंसा के बीच BJP के पांच विधायकों की बढ़ी सुरक्षा, निशिथ प्रमाणिक को मिला जेड प्लस संरक्षण

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निशिथ प्रमाणिक की सुरक्षा को जेड श्रेणी से बढ़ाकर जेड प्लस कर दिया है। गौरतलब है कि गृह राज्यमंत्री के काफिले पर हाल में उनके संसदीय क्षेत्र में दो बार हमला हो चुका है। पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान दिनहाटा वीडियो कार्यालय के पास हाल में उनके सामने बार-बार बम विस्फोट भी हुए थे। इससे पहले फरवरी में उनके काफिले पर हमला हुआ था।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सांसद निशिथ प्रमाणिक की सुरक्षा को जेड श्रेणी से बढ़ाकर जेड प्लस कर दिया।(फोटो सोर्स: ट्वीटर)

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए मतदान से पहले जारी हिंसा की घटनाओं के बीच केंद्रीय गृह राज्यमंत्री और कूचबिहार से सांसद निशिथ प्रमाणिक और पांच भाजपा विधायकों की सुरक्षा बढ़ाने का केंद्र ने फैसला किया है। निशिथ प्रमाणिक के काफिले पर हुआ था हमला सूत्रों का दावा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निशिथ की सुरक्षा को जेड श्रेणी से बढ़ाकर जेड प्लस कर दिया है। गौरतलब है कि गृह राज्यमंत्री के काफिले पर हाल में उनके संसदीय क्षेत्र में दो बार हमला हो चुका है। पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान दिनहाटा वीडियो कार्यालय के पास हाल में उनके सामने बार-बार बम विस्फोट भी हुए थे। पांच विधायकों की बढ़ी सुरक्षा इससे पहले फरवरी में उनके काफिले पर हमला हुआ था। इसमें उनकी कार के शीशे भी टूट गए थे। कूचबिहार में बार-बार हो रही हिंसा के मद्देनजर केंद्र ने जिले के पांच भाजपा विधायकों की सुरक्षा भी बढ़ा दी है बताया जा रहा है कि अब विधायकों की सुरक्षा में उनके साथ हमेशा पांच सीआइएसएफ के जवान रहेंगे। बता दें कि कुछ दिनों पहले कूचबिहार के दिनहाटा में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस व भाजपा के बीच ङ्क्षहसक संघर्ष में गोली लगने से एक कार्यकर्ता की मौत भी हो गई थी और पांच अन्य घायल हो गए थे।

