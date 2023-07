West Bengal Panchayat Election: 'कृपया करके मुझे न दें वोट', BJP नेता ने जगह-जगह लगवाए पोस्टर-बैनर

निर्दलीय के तौर पर पंचायत चुनाव लड़ रहे भाजपा के एक नेता खुद को वोट नहीं देने की अपील कर रहे हैं। कोलाघाट के पुलशिटा में मदन कुमार मंडल ने चुनाव लड़ने के लिए भाजपा की ओर से नामांकन पत्र जमा किया था लेकिन उसी सीट पर भाजपा के एक अन्य नेता को भी उम्मीदवार बनाकर स्थानीय पार्टी नेतृत्व की ओर से उसका समर्थन किया गया।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। एक तरफ जहां सभी दलों के प्रत्याशी अपने पक्ष में जोर-शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ निर्दलीय के तौर पर पंचायत चुनाव लड़ रहे भाजपा के एक नेता खुद को वोट नहीं देने की अपील कर रहे हैं। भाजपा की तरफ से जमा किया था नामांकन पत्र कोलाघाट के पुलशिटा में मदन कुमार मंडल ने चुनाव लड़ने के लिए भाजपा की ओर से नामांकन पत्र जमा किया था, लेकिन उसी सीट पर भाजपा के एक अन्य नेता को भी उम्मीदवार बनाकर स्थानीय पार्टी नेतृत्व की ओर से उसका समर्थन किया गया। चूंकि मदन कुमार मंडल की ओर से नामांकन वापस नहीं लिया गया था, इसलिए राज्य चुनाव आयोग की ओर से उन्हें निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए 'ऑटो' चुनाव चिन्ह दिया गया। जगह-जगह लगाए गए पोस्टर-बैनर मदन निर्दलीय के तौर पर चुनाव लडऩे को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी बनाए जाने की जानकारी जब तक उन्हें हुईं, तब तक नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी इसलिए वे उम्मीदवारी वापस नहीं ले पाए। यही कारण है कि अब खुद को वोट नहीं देने के लिए प्रचार कर रहे हैं। उनकी तरफ से इलाके में जगह-जगह पोस्टर-बैनर लगाए जा रहे हैं, जिसमें लिखा है-'कृपया करके मुझे वोट न दें। 2014 में भाजपा में शामिल हुए थे मदन कुमार मंडल मदन कुमार मंडल 2014 में भाजपा में शामिल हुए थे और वर्तमान में कोलाघाट-4 मंडल में पार्टी के महासचिव हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी के फैसले के तहत ही नामांकन पत्र जमा किया था, लेकिन बाद में किसी और को प्रत्याशी बना दिया गया, हालांकि पार्टी की ओर से उन्हें उम्मीदवारी वापस लेने के लिए नहीं कहा गया था। पार्टी कहती तो वे चुनाव से हट जाते क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनकी वजह से पार्टी का वोट बरबाद हो। दूसरी तरफ भाजपा विरोधी दलों का कहना है कि मदन कुमार मंडल को ऐसा करने के लिए भाजपा की ओर से डराया-धमकाया जा रहा है।

