Bengal Panchayat Election: BJP ने गठित की फैक्ट फाइंडिंग टीम, बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों का करेगी दौरा

BJP ने गठित की फैक्ट फाइंडिंग टीम, बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों का करेगी दौरा (फाइल फोटो)

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के मतदान में हुई भारी हिंसा को लेकर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने चार सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम गठित की है। पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में टीम मंगलवार सुबह कोलकाता पहुंचेगी और हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा कर जानकारियां जुटाएगी। दिल्ली लौटकर टीम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ये नेता हैं टीम में शामिल टीम में रविशंकर प्रसाद के अलावा भाजपा सांसद डॉ. राजदीप राय, सत्यपाल सिंह व रेखा वर्मा शामिल होंगे। बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने टीम भेजने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार जताया है। मणिपुर जाएगी TMC की पांच सदस्यीय टीम दूसरी तरफ बंगाल में सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने मणिपुर में हिंसा की स्थिति का जायजा लेने 14 जुलाई को वहां अपनी पांच सदस्यीय टीम भेजने का फैसला किया है। टीम में तृणमूल के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ-ब्रायन, राज्यसभा सदस्या डोला सेन व सुष्मिता देव और पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी व काकुली घोष दस्तीदार शामिल होंगे। इससे पहले रविवार को पश्चिम बंगाल के अलग-अलग हिस्सों में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा और अनियमितताओं के आरोपों के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन हुए थे। इसी के चलते पश्चिम बंगाल निर्वाचन आयोग ने 697 बूथों पर 10 जुलाई को पुनर्मतदान की घोषणा की थी। इन जगहों पर शनिवार को हुए पंचायत चुनाव के दौरान मतदान अमान्य घोषित किया गया था।

