West Bengal News: 'सुभाष चंद्र बोस ने सपने में बताया था सीएम ममता को है खतरा', गिरफ्तार युवक का अजब बयान

पूछताछ में पुलिस को पता चला कि नूर अमीन पुलिस अधिकारी बनना चाहता था। वह खुद को एक पुलिस अधिकारी के रूप में पेश करना पसंद करता है। नूर कई दिनों तक खुद को पुलिस अधिकारी बताकर इलाके में घूमता रहा था। कार पर पुलिस के स्टीकर भी लगे हुए थे। टोल से बचने की बात सामने आई है। नूर की कार में 15 इंच का धारदार हथियार मिला है।

सीएम ममता को था खतरा, सुरक्षा देने गया था, गिरफ्तार युवक का अजब बयान (फाइल फोटो

