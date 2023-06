Madan Bauri Death: उखड़ा के पूर्व विधायक मदन बाउरी का निधन, पहली पर CPM के टिकट पर जीते थे चुनाव

टीएमसी नेता और पूर्व विधायक मदन बाउरी का गुरुवार को निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। हृदयगति रुकने से उनकी मौत हुई। उनके निधन की सूचना से तृणमूल कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है। पहली बार वह सीपीएम के टिकट पर वर्ष 2001 में विधायक चुने गए थे। हालांकि 2018 में टिकट नहीं मिलने से नाराज बाउरी ने टीएमसी का दामन थाम लिया।

उखड़ा के पूर्व विधायक मदन बाउरी का निधन,

संवाद सहयोगी, अंडाल: उखड़ा विधानसभा के पूर्व विधायक मदन बाउरी का निधन गुरुवार की सुबह उनके आवास पर हो गया, वे 75 वर्ष के थे। हृदयगति रुकने से उनकी मौत हुई। उनके निधन की सूचना से तृणमूल कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है। 2001 में पहली बार चुने गए थे विधायक मदन बाउरी पाण्डेश्वर के बहुला के निवासी थे। पहले वे माकपा (CPM) के साथ जुड़े हुए थे। माकपा ने उन्हें वर्ष 2001 और वर्ष 2006 में उखड़ा विधानसभा से टिकट दिया था, जिसमें जीत हासिल कर वे विधायक बने थे। उस समय बंगाल में माकपा नेतृत्व वाले वाम मोर्चा का राज था। वर्ष 2011 के चुनाव में परिसीमन के कारण उखड़ा विधानसभा का अस्तित्व समाप्त हो गया। उस साल उन्हें माकपा ने किसी भी क्षेत्र से टिकट नहीं दिया। टिकट नहीं मिलने पर 2018 में टीएमसी में हुए शामिल वर्ष 2018 के पंचायत चुनाव के समय वे तृणमूल कांग्रेस में आ गए। तृणमूल ने उन्हें पंचायत समिति का टिकट दिया और जीत हासिल कर पाण्डेश्वर पंचायत समिति के अध्यक्ष बने। इस बार भी तृणमूल ने उन्हें पंचायत समिति का टिकट दिया था। वे चुनाव प्रचार में भी लगे हुए थे। लेकिन गुरुवार की सुबह हृदयगति रुकने से उनकी मौत हो गई। उनके निधन की सूचना मिलने पर कार्यकर्ताओं की भीड़ उनके घर के सामने जुटी। विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने भी उनके निधन पर दुख व्यक्त किया।

