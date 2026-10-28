बंगाल: नंदीग्राम और रेजीनगर के नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा स्पीकर ने दिलाई शपथ

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में हाल में दो विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में नवनिर्वाचित दोनों भाजपा विधायकों ने बुधवार को विधानसभा में शपथ ली।

विधानसभा अध्यक्ष रथींद्रनाथ बोस ने पूर्व मेदिनीपुर के नंदीग्राम से नवनिर्वाचित भाजपा विधायक हासिरानी रथ और मुर्शिदाबाद के रेजीनगर से चुने गए शाखारव सरकार को सदन के भीतर विधायक पद की शपथ दिलाई।

इस दौरान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी समेत कई कैबिनेट मंत्री और सत्तारूढ़ भाजपा व विपक्षी दलों के विधायकगण उपस्थित रहे। नंदीग्राम और रेजिनगर विधानसभा सीटों पर छह अक्टूबर को उपचुनाव हुआ था, जबकि नौ अक्टूबर को नतीजे आए थे।

दोनों सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। बीच में दुर्गा पूजा की छुट्टियों के चलते दोनों का शपथ नहीं हो पाया था। दुर्गा पूजा की छुट्टी बीतते ही विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों को शपथ दिलाईं।

नंदीग्राम सीट मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे के कारण खाली हुई थी। इस साल अप्रैल में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में शुभेंदु ने दो सीटों से जीत दर्ज की थी। उन्होंने कोलकाता की भवानीपुर सीट अपने पास रखते हुए नंदीग्राम से इस्तीफा दे दिया था। उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी हासिरानी रथ ने जीत दर्ज की।

वह शुभेंदु के दिवंगत निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की मां हैं। चंद्रनाथ रथ की विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के दो दिन बाद छह मई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दूसरी ओर, मुर्शिदाबाद जिले की रेजिनगर सीट आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर के इस्तीफे से खाली हुई थी।