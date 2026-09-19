बंगाल:मालदा में बाढ़ और कटाव प्रभावित इलाकों का मंत्रियों ने किया दौरा, राहत कार्यों की समीक्षा
मालदा जिले के मानिकचक के भूतनी और रतुआ में बाढ़ व नदी कटाव प्रभावित क्षेत्रों का राज्य के पांच मंत्रियों ...और पढ़ें
HighLights
पांच मंत्रियों ने मालदा के बाढ़-कटाव प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।
राहत शिविरों का निरीक्षण कर प्रभावित लोगों की समस्याएं सुनीं।
प्रशासनिक बैठक में राहत और पुनर्वास पर विशेष जोर दिया गया।
संवाद सूत्र, मालदा। जिले के मानिकचक के भूतनी में बाढ़ प्रभावित इलाकों और रतुआ के नदी कटाव प्रभावित क्षेत्रों का शनिवार को राज्य के पांच मंत्रियों ने दौरा किया। मंत्रियों में डॉ. शंकर घोष, डॉ. अजय कुमार पोद्दार, कौशिक चौधरी, सुमना सरकार और ज्वेल मुर्मू शामिल थे।
उनके साथ मालदा उत्तर के भाजपा सांसद खगेन मुर्मू, मानिकचक के भाजपा विधायक गौड़ चंद्र मंडल और रतुआ के विधायक समर मुखर्जी भी मौजूद रहे।
मंत्रियों के दौरे को लेकर शनिवार को प्रशासनिक स्तर पर भी विशेष सक्रियता देखी गई। सबसे पहले मंत्रियों ने मानिकचक के भूतनी इलाके में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों, आम लोगों की परेशानियों तथा राहत और बचाव कार्यों की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों से ली।
इसके बाद मंत्रियों ने रतुआ के नदी कटाव प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। नदी कटाव से प्रभावित लोगों की समस्याओं, पुनर्वास और राहत व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। इसके बाद मंत्री मथुरापुर माडल स्कूल में बनाए गए राहत शिविर पहुंचे। यहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं।
मंत्रियों ने विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और बच्चों की स्थिति की जानकारी ली। शिविर में रह रहे लोगों के बीच खाद्य सामग्री सहित आवश्यक राहत सामग्री वितरित की गई। प्रशासन की ओर से शिविर में भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।
राहत शिविर के निरीक्षण के बाद मंत्री भूतनी ब्रिज इलाके में पहुंचे। वहां उन्होंने नदी के जलस्तर, संपर्क व्यवस्था और बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान नदी मार्ग से भी प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का निरीक्षण किया गया।
बाद में मानिकचक बीडीओ कार्यालय में प्रशासनिक बैठक हुई। बैठक में बाढ़ और नदी कटाव की स्थिति, राहत वितरण, प्रभावित लोगों तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं, संपर्क व्यवस्था तथा विस्थापित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।
स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन की ओर से अब तक उठाए गए कदमों और आगे की आवश्यक तैयारियों पर भी विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में मानिकचक के विधायक गौड़चंद्र मंडल, मालदा उत्तर के सांसद खगेन मुर्मू, रतुआ के विधायक समर मुखर्जी, मालदा के जिलाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक सहित विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
भूतनी की बाढ़ और रतुआ में नदी कटाव से प्रभावित लोगों तक जल्द से जल्द राहत एवं प्रशासनिक सहायता पहुंचाने पर बैठक में विशेष जोर दिया गया। प्रभावित लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने पर भी चर्चा हुई।