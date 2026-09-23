बंगाल: 64 सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों से चिकित्सा उपकरणों के कलपुर्जे गायब, FIR के आदेश

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए खरीदे गए चिकित्सा उपकरणों के कलपुर्जे 12 जिलों के 64 सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों से गायब मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मामले में सभी जिलों के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारियों को एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया है।

स्वास्थ्य विभाग की सूची के अनुसार प्रभावित 64 संस्थानों में 50 उपस्वास्थ्य केंद्र, 13 ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। हावड़ा में सबसे अधिक गायब हावड़ा में सबसे अधिक 25 स्वास्थ्य केंद्रों में उपकरणों के कलपुर्जे गायब मिले हैं। इनमें 18 सांकराइल और सात श्यामपुर-2 ब्लाक के स्वास्थ्य केंद्र हैं। इन चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए कोविड काल में 2021-22 के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 15वें वित्त आयोग से राशि दी गई थी।