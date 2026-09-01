बंगाल: आपदा से निपटने के लिए अर्जुन वाहिनी की शुरुआत, 200 पूर्व सैनिक संभालेंगे मोर्चा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। प्राकृतिक आपदाओं और बड़े हादसों के दौरान तत्काल राहत एवं बचाव अभियान चलाने के लिए बंगाल में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की तर्ज पर गठित नई ‘अर्जुन वाहिनी’ की मंगलवार, एक सितंबर को शुरुआत की गई।

राज्य सचिवालय नवान्न सभागार में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में नवगठित इस विशेष बल का औपचारिक शुभारंभ किया। राज्य की नई भाजपा सरकार ने इस साल 24 जून को कोलकाता के तारातला में निर्माणाधीन गोदाम ढहने की घटना और मई 2020 में आए अम्फन चक्रवात जैसी आपदाओं से सबक लेते हुए इस आपदा प्रबंधन बल का गठन किया है।

फिलहाल 200 सेवानिवृत्त सैनिकों को अर्जुन वाहिनी में शामिल किया गया है। इन जवानों को उत्तर बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र, दुर्गम सुंदरबन और राजधानी कोलकाता जैसे आपदा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में एनडीआरएफ की तर्ज पर इस वाहिनी का विस्तार करते हुए इसे आधुनिक तकनीक और अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा। तीन क्षेत्रों में होगी तैनाती अर्जुन वाहिनी में फिलहाल कोलकाता के लिए 100, उत्तर बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र के लिए 50 और सुंदरबन के लिए 50 सदस्य रखे गए हैं। वाहिनी के सदस्यों को ‘वीर’ और उनके नेतृत्वकर्ताओं को ‘वीरनायक’ कहा जाएगा।

‘वीर’ को प्रतिमाह 25 हजार रुपये तथा ‘वीरनायक’ को 40 हजार रुपये मानदेय मिलेगा। मानदेय में हर वर्ष तीन प्रतिशत की वृद्धि होगी। प्रतिकूल परिस्थितियों और दुर्गम क्षेत्रों में अभियान के दौरान किसी सदस्य की गंभीर चोट या मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये तथा स्थायी अक्षमता की स्थिति में 5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य रूप से सेवानिवृत्त सैनिकों और अग्निवीरों को इस वाहिनी में शामिल किया जाएगा। दायरा बढ़ने के साथ इसकी संख्या और संसाधनों में भी वृद्धि की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि दायरा केवल कोलकाता, पहाड़ और सुंदरबन तक सीमित नहीं रहेगा। दीघा, मंदारमणि और तारापीठ जैसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर भी जरूरत के अनुसार इस बल की तैनाती की जाएगी। आपदा के शुरुआती घंटों में प्रशिक्षित जवानों को घटनास्थल तक पहुंचाकर बचाव कार्य तेज करना इसका प्रमुख उद्देश्य होगा। अर्जुन वाहिनी के गठन का निर्णय तारातला हादसे के बाद लिया गया था। मुख्यमंत्री ने पिछली तृणमूल सरकार पर संस्थागत भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि अवैध भवन निर्माण, जलाशयों को भरकर मकान बनाने तथा पर्याप्त जांच के बिना भवन योजनाओं को मंजूरी देने जैसी गतिविधियों ने आपदा का खतरा बढ़ाया। उन्होंने माझेरहाट ब्रिज और पोस्ता फ्लाईओवर हादसों का भी उल्लेख किया।

नेपाल की आपदा के बाद पहाड़ों पर विशेष नजर नेपाल में हाल की प्राकृतिक आपदा के बाद उत्तर बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों को लेकर भी राज्य सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट के ‘हिमालयन स्टडी’ के प्रस्ताव को मुख्य सचिव को भेज दिया गया है।