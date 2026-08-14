कन्याश्री की जगह अब कन्या रत्न... CM शुभेंदु ने ममता सरकार की एक और योजना का बदला नाम

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में मई में हुए सत्ता परिवर्तन व शुभेंदु अधिकारी की अगुआई में भाजपा की पहली बार सरकार बनने के बाद से ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार की योजनाओं के नाम बदलने व विभिन्न फैसलों को पलटने का क्रम जारी है।

इसी कड़ी में अब राज्य सरकार ने ममता सरकार द्वारा लड़कियों के लिए साल 2013 में शुरू की गई महत्वाकांक्षी कन्याश्री योजना का नाम बदलकर शुक्रवार को कन्या रत्न कर दिया। बंगाल सरकार ने 14 अगस्त को राज्य में हर साल मनाए जाने वाले कन्याश्री दिवस की जगह पहली बार 'कन्या रत्न दिवस' के रूप में भी मनाया।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता के धनधान्य आडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम से राज्य में ‘कन्या रत्न योजना व कन्या रत्न दिवस’ की औपचारिक शुरुआत करते हुए केंद्र की ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना से भी जुड़ने की भी घोषणा की।