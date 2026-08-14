कन्याश्री की जगह अब कन्या रत्न... CM शुभेंदु ने ममता सरकार की एक और योजना का बदला नाम
पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सरकार ने ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षी कन्याश्री योजना का नाम बदलकर 'कन्या रत्न' कर दिया है।
HighLights
कन्याश्री योजना का नाम बदलकर कन्या रत्न किया गया
शुभेंदु अधिकारी सरकार ने किया यह महत्वपूर्ण बदलाव
कन्या रत्न दिवस के रूप में मनाया जाएगा 14 अगस्त
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में मई में हुए सत्ता परिवर्तन व शुभेंदु अधिकारी की अगुआई में भाजपा की पहली बार सरकार बनने के बाद से ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार की योजनाओं के नाम बदलने व विभिन्न फैसलों को पलटने का क्रम जारी है।
इसी कड़ी में अब राज्य सरकार ने ममता सरकार द्वारा लड़कियों के लिए साल 2013 में शुरू की गई महत्वाकांक्षी कन्याश्री योजना का नाम बदलकर शुक्रवार को कन्या रत्न कर दिया। बंगाल सरकार ने 14 अगस्त को राज्य में हर साल मनाए जाने वाले कन्याश्री दिवस की जगह पहली बार 'कन्या रत्न दिवस' के रूप में भी मनाया।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता के धनधान्य आडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम से राज्य में ‘कन्या रत्न योजना व कन्या रत्न दिवस’ की औपचारिक शुरुआत करते हुए केंद्र की ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना से भी जुड़ने की भी घोषणा की।
शुभेंदु सरकार इससे पहले ममता बनर्जी की बांग्लार बाड़ी योजना का नाम बदलकर पश्चिम बंगाल आवास और महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता वाली लक्ष्मी भंडार की जगह, अन्नपूर्णा भंडार योजना कर चुकी है। ममता की स्वास्थ्य साथी योजना की जगह भी बंगाल सरकार केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के साथ मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कर चुकी है।