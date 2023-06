सेना में PAK नागरिक की नियुक्ति के आरोप की HC ने अब CBI जांच का दिया आदेश, कोर्ट ने मामले को बताया संगीन

हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जांच एजेंसी मिलकर देश की सुरक्षा के लिए काम करें। हाई कोर्ट ने इस आरोप को बहुत ही संगीन बताया है। बताते चलें कि हुगली निवासी बिष्णु चौधरी नामक एक व्यक्ति ने छह जून को कलकत्ता हाई कोर्ट में मामला दायर कर आरोप लगाया था कि प्रद्युम्न कुमार और जयकांत कुमार नामक पाकिस्तानी नागिरक बैरकपुर के आर्मी कैंप में सेवारत हैं।

पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट ने पाकिस्तानी नागरिकों की भारतीय सेना की नियुक्ति के आरोपों से संबंधित मामले की सुनवाई की।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भारतीय सेना में पाकिस्तानी नागरिकों की नियुक्ति के आरोपों से संबंधित मामले की जांच अब सीबीआइ को भी करने का आदेश दिया है। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस राजशेखर मंथा ने आदेश दिया कि सीबीआइ इस मामले में जांच शुरू करे। हाई कोर्ट ने मामले को बताया संगीन हाई कोर्ट ने इससे पहले सीआइडी जांच के आदेश दिए थे। अब जस्टिस मंथा ने कहा है कि सीआइडी के साथ-साथ सीबीआइ को भी इस मामले को देखने की जरूरत है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जांच एजेंसी मिलकर देश की सुरक्षा के लिए काम करें। हाई कोर्ट ने इस आरोप को बहुत ही संगीन बताया है। बताते चलें कि हुगली निवासी बिष्णु चौधरी नामक एक व्यक्ति ने छह जून को कलकत्ता हाई कोर्ट में मामला दायर कर आरोप लगाया था कि प्रद्युम्न कुमार और जयकांत कुमार नामक पाकिस्तानी नागिरक बैरकपुर के आर्मी कैंप में सेवारत हैं। आरोप है कि इनकी नियुक्ति सरकारी परीक्षा से हुई है। उन्होंने उक्त परीक्षा में आवश्यक दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर नौकरी हासिल की। इसके बाद मामले पर सुनवाई करते हुए 13 जून को जस्टिस मंथा ने इस में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ का हाथ होने की आशंका जताते हुए सीआइडी को जांच करने का आदेश दिया था। सीबीआइ और सीआइडी को मिलकर काम करना होगा: जज मंगलवार को मामले पर सुनवाई थी और इस दौरान जस्टिस मंथा ने टिप्पणी की कि सीआइडी की प्रारंभिक जांच में जो बातें सामने आ रहा है वह बहुत गंभीर है। इस घटना की गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम समेत कई राज्यों में इसके जाल हो सकते हैं। जज ने कहा कि सेना, सीबीआइ और सीआइडी को मिलकर काम करना होगा। कोर्ट ने कहा कि सीआइडी द्वारा जुटाई गई जानकारी सेना को दी जानी चाहिए। जरूरत पड़ने पर सेना इस पर गौर कर सकती है और रिपोर्ट दे सकती है।

Edited By: Piyush Kumar